堀口恭司は11月22日(日)、「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」でアスー・アルマバエフと対戦する。

本記事では、堀口恭司のUFC次戦の開始予想時間や中継予定を紹介する。

堀口恭司のUFC次戦は何時から？開始予想時間

「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」の堀口恭司vsアスー・アルマバエフは、日本時間11月22日(日)午前3:00から始まるメインカードの第2試合に組まれている。

直前にはジャレッド・キャノニアvsイクラム・アリスケロフが予定。個別の試合開始時間は発表されていないが、前試合が通常の進行で行われることを想定すると、3:30～4:00頃の開始が予想される。

ただし、メインカードやプレリムの他カードの進行状況によって堀口恭司戦の開始時間は大きく前後する可能性があるため、見逃したくない方は早めに視聴を開始することをおすすめする。

スケジュール 時間 プレリム開始 0:00 メインカード開始 3:00 堀口恭司vsアルマバエフ

(メインカード第2試合) 3:30～4:00頃(予想)

※すべて日本時間。

※堀口恭司の試合開始時間は予想。他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があります。

堀口恭司のUFC次戦のテレビ放送・ネット配信予定

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。