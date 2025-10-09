カネロ対クロフォードは何時から？試合開始予想時間・スタート時刻

カネロ・アルバレスとテレンス・クロフォードが、日本時間9月14日(日)に対戦する。

本記事では、カネロvsクロフォードの試合開始時間を予想する。

カネロ対クロフォードの開催日は？

WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級タイトルマッチのカネロvsクロフォードは、日本時間2025年9月14日(日)にアレジアント・スタジアム(アメリカネバダ州ラスベガス)で行われる大会「ONCE IN A LIFETIME: CANELO VS CRAWFORD」のメインイベントとして開催される。当日は、アンダーカードを含めて全10試合を実施予定だ。

【予想】カネロ対クロフォードの試合開始時間は？

カネロvsクロフォードは、「ONCE IN A LIFETIME: CANELO VS CRAWFORD」の最終試合、10試合目として開催予定。大会ではアンダーカード(第1試合～第6試合)が午前6:30、メインカード(第7試合～第10試合)が10:00に開始予定となっている。

このことから、カネロvsクロフォードは12:00頃の開始が予想される。ただし、大会の演出や他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があるため、見逃したくない方は早めに視聴を開始することをおすすめする。

大会名：ONCE IN A LIFETIME: CANELO VS CRAWFORD メインイベント(第10試合)

タイトル：WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級タイトルマッチ

対戦カード：カネロ・アルバレス vs テレンス・クロフォード

アンダーカード(第1試合～第6試合)開始日時：2025/9/14(日)午前6:30 予定

メインカード(第7試合～第10試合)開始日時：2025/9/14(日)午前10:00予定

会場：アレジアント・スタジアム(アメリカネバダ州ラスベガス)

※すべて日本時間。

カネロ対クロフォードのテレビ放送・ネット配信予定

カネロvsクロフォードなどが行われる「ONCE IN A LIFETIME: CANELO VS CRAWFORD」のメインカードは、ネット『Netflix』が独占ライブ配信を予定。その他のテレビ放送やネット配信は予定されていない。

【ドコモユーザーなら最大20％還元】カネロ対クロフォードのおすすめ視聴方法

ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活

ahamo

eximo

ギガホ

ドコモ光ペア回線 15％還元(122pt) 20％還元(290pt) 20％還元(417pt) [ドコモ回線プラン]

ドコモ mini

irumo

ギガライト

その他回線 15％還元(122pt) 10％還元(145pt) 10％還元(209pt) Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるdポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法・切り替え手順は？

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。