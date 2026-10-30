AIツールを利用することで、動画生成などを行うことができる。
本記事では、無料で使えるAI動画生成ツールのおすすめサービスや、各サービスの特徴・料金プランを比較する。
AI動画生成のおすすめ13選！無料プラン・料金比較
AI動画生成ツールは、テキストから動画を作成するタイプ、画像を動画化するタイプ、既存の動画をAIで編集するタイプなどに分かれる。
動画生成に加え、AI画像生成にも対応した主要サービスの無料プランと料金を比較した。
サイト
主なサービス
無料利用
料金(税込)
動画・画像生成
あり
月額13ドル～
動画・画像生成
あり
月額2,968円～
動画・画像生成
無料体験版あり
年額6,980円～
動画・画像生成
14日間無料体験
月額10ドル～
Runway
動画・画像生成
あり
月額15ドル～
Leonardo.Ai
動画・画像生成
あり
月額12ドル～
Adobe Firefly
動画・画像生成
あり
月額1,580円～
Canva
動画・画像生成
あり
年額11,800円～
Gemini
動画・画像生成
画像生成は無料
月額1,200円～
Grok
動画・画像生成
画像生成は無料
動画生成：月額30ドル～
Pika
動画・画像生成
無料アカウントあり
月額10ドル～
Midjourney
画像生成
なし
月額10ドル～
ChatGPT
画像生成・編集
あり
無料・有料プランあり
※2026年10月30日時点の各サイト公式情報。
※ドル表記は米ドル。税金や為替レート、キャンペーンによって変動の可能性あり。
無料で試せるおすすめAI動画生成ツール
DomoAI｜画像から動画・アニメーションを生成
『DomoAI』は、テキストや画像、既存の動画を使ってAI動画を作成できるサービスだ。
静止画から動画を生成できるほか、実写映像のアニメーション化、AIアバターの作成、キャラクターの動作生成などに対応。画像生成機能も搭載している。新規登録時には15クレジットが付与され、無料で一部機能を試せる。
有料のBasicプランは月額13ドルから。Standard以上のプランでは、対応モデルをクレジット消費なしで利用できるRelaxモードも用意されている。
- 主な機能：テキスト・画像から動画生成、アニメーション化、画像生成
- 無料利用：初回15クレジット
- 有料料金：月額13ドル～
- 特徴：アニメ風動画やキャラクター動画の作成に対応
HitPaw Edimakor｜動画生成から編集まで対応
『HitPaw Edimakor』は、AI動画生成と動画編集を組み合わせたサービスだ。
文章から動画を生成する機能や、画像から動画を作る機能に加え、AI字幕生成、音声読み上げ、AIアバターなどを利用できる。
また、複数の動画生成AIモデルに対応しており、用途に応じて生成方法を選択可能。動画編集ソフトとしても利用できるため、生成した映像に字幕やBGMを加えられる。
無料版では基本的な動画編集機能を利用でき、新規ユーザーには30AIクレジットが付与される。ただし、AI動画生成機能の利用には、機能ごとに所定のクレジットが必要となる。有料プランは月額2,968円(税込)からで、1カ月プランには300AIクレジットが含まれる。
Wondershare Filmora｜AI動画生成と本格的な動画編集
『Wondershare Filmora』は、AI動画生成機能を備えた動画編集ソフトだ。
テキスト・画像からの動画生成、AI画像生成、自動字幕、音声生成、動画の高画質化などに対応する。生成した動画をタイムライン上で編集できるため、YouTube動画やSNS向けショート動画の制作にも利用可能だ。
無料体験版は用意されているが、動画の書き出しには透かしが付くなどの制限がある。AI機能の利用には別途クレジットが必要となる場合がある。アドバンス年間プランには毎月1,000AIクレジットが付与される。永続ライセンスには1,000AIクレジットが付属する。
主な個人向け有料プランは以下の通り。
プラン
料金(税込)
ベーシック年間プラン
年額6,980円
アドバンス年間プラン
年額7,980円
永続ライセンス
8,980円
Runway｜無料クレジットで動画生成を体験
『Runway』は、テキストや画像から動画を生成できるAIサービスだ。
動画生成モデルに加え、画像生成や既存映像の加工・編集にも対応。映像制作向けの機能が充実している。
無料プランでは初回125クレジットが付与され、対象モデルでの動画生成を試せる。無料クレジットは毎月補充されるものではなく、生成動画には透かしが付く。
有料のStandardプランは月額15ドルからで、毎月625クレジットを利用できる。
Leonardo.Ai｜動画・画像生成を毎日無料で試せる
『Leonardo.Ai』は、画像生成を中心に動画生成機能も提供するAIサービスだ。
テキストから画像を生成できるほか、AIで動画を作成する機能にも対応している。
無料プランでは毎日150トークンが付与され、対象モデルでの動画生成にも利用可能。有料のEssentialプランは月額12ドルからとなっている。
Gemini・GrokでもAI動画生成はできる？
Gemini｜動画生成は有料、画像生成は無料
Googleが提供する『Gemini』では、テキストや画像からAI動画を生成できる。
動画生成機能にはGoogleの動画生成モデル「Gemini Omni」が採用されており、文章による指示や画像をもとに映像を作成可能。音声付き動画の生成や、既存動画の編集にも対応する。ただし、Geminiアプリでの動画生成にはGoogle AIの有料プランが必要だ。
一方、AI画像生成は無料プランでも利用可能。画像生成モデル「Nano Banana」を使って、イラストや写真風の画像作成、既存画像の編集などを行える。
Google AI Plusは月額1,200円で提供されており、画像・動画生成機能の利用枠が拡大する。
Grok｜動画生成は有料、画像生成は無料
xAIが提供する『Grok』でも、AI動画・画像生成機能「Grok Imagine」を利用できる。
テキストや画像からの動画生成に対応し、効果音や音声を含んだ映像も作成可能。画像生成・編集機能も備えている。
無料プランでは画像生成を制限付きで利用できるが、動画生成は有料のPremiumプラン以上が対象となる。2026年10月に導入された料金体系では、Plusが月額8ドル、動画生成に対応するPremiumが月額30ドルからとなっている。
無料で画像生成もできるAIツールは？
AI動画生成に使うイラストや写真などの素材を作成する場合は、画像生成機能も利用できるサービスが便利だ。
Adobe Firefly
『Adobe Firefly』は、Adobeが提供する生成AIサービスだ。
テキストからの画像生成、画像編集、AI動画生成などに対応。PhotoshopなどのAdobe製品との組み合わせにも利用できる。
無料プランでは生成機能を制限付きで試せる。有料のFirefly Standardは月額1,580円(税込)で、毎月2,000生成クレジットが付与される。
Canva
『Canva』は、画像・動画のデザイン編集に加え、AI生成機能も提供している。
テキストからの画像生成や動画生成、写真を動かす機能などに対応。生成した素材をSNS投稿やプレゼンテーション用のデザインに組み込める。
無料プランでも一部のAI生成機能を利用できるが、モデルや生成回数には制限がある。
Canvaプロは年額11,800円(税込)で、無料版より多いAI利用枠が提供される。
ChatGPT
『ChatGPT』は、文章による指示から画像を生成・編集できるAIサービスだ。
画像内への文字の追加、背景の変更、既存画像の修正などにも対応している。
無料プランでも画像生成を利用できるが、有料プランと比べて生成回数などの制限が設定されている。