AIツールを利用することで、動画生成などを行うことができる。

本記事では、無料で使えるAI動画生成ツールのおすすめサービスや、各サービスの特徴・料金プランを比較する。

AI動画生成のおすすめ13選！無料プラン・料金比較

AI動画生成ツールは、テキストから動画を作成するタイプ、画像を動画化するタイプ、既存の動画をAIで編集するタイプなどに分かれる。

動画生成に加え、AI画像生成にも対応した主要サービスの無料プランと料金を比較した。

サイト 主なサービス 無料利用 料金(税込) DomoAI 動画・画像生成

アニメーション化 あり

(初回15クレジット) 月額13ドル～ HitPaw Edimakor 動画・画像生成

AI動画編集 あり

(初回30AIクレジット) 月額2,968円～ Wondershare Filmora 動画・画像生成

AI動画編集 無料体験版あり

(機能制限あり) 年額6,980円～ Doraverse 動画・画像生成

複数AIモデル 14日間無料体験

(動画生成は対象外) 月額10ドル～

(動画生成は25ドル～) Runway 動画・画像生成 あり

(初回125クレジット) 月額15ドル～ Leonardo.Ai 動画・画像生成 あり

(毎日150トークン) 月額12ドル～ Adobe Firefly 動画・画像生成

画像編集 あり

(機能・回数制限あり) 月額1,580円～ Canva 動画・画像生成

デザイン編集 あり

(AI利用制限あり) 年額11,800円～ Gemini 動画・画像生成 画像生成は無料

動画生成は有料 月額1,200円～ Grok 動画・画像生成 画像生成は無料

動画生成は有料 動画生成：月額30ドル～ Pika 動画・画像生成

映像エフェクト 無料アカウントあり

(月間クレジット付与なし) 月額10ドル～ Midjourney 画像生成

画像から動画生成 なし 月額10ドル～ ChatGPT 画像生成・編集 あり

(利用制限あり) 無料・有料プランあり

※2026年10月30日時点の各サイト公式情報。

※ドル表記は米ドル。税金や為替レート、キャンペーンによって変動の可能性あり。

無料で試せるおすすめAI動画生成ツール

DomoAI｜画像から動画・アニメーションを生成

『DomoAI』は、テキストや画像、既存の動画を使ってAI動画を作成できるサービスだ。

静止画から動画を生成できるほか、実写映像のアニメーション化、AIアバターの作成、キャラクターの動作生成などに対応。画像生成機能も搭載している。新規登録時には15クレジットが付与され、無料で一部機能を試せる。

有料のBasicプランは月額13ドルから。Standard以上のプランでは、対応モデルをクレジット消費なしで利用できるRelaxモードも用意されている。

主な機能：テキスト・画像から動画生成、アニメーション化、画像生成

無料利用：初回15クレジット

有料料金：月額13ドル～

特徴：アニメ風動画やキャラクター動画の作成に対応

HitPaw Edimakor｜動画生成から編集まで対応

『HitPaw Edimakor』は、AI動画生成と動画編集を組み合わせたサービスだ。

文章から動画を生成する機能や、画像から動画を作る機能に加え、AI字幕生成、音声読み上げ、AIアバターなどを利用できる。

また、複数の動画生成AIモデルに対応しており、用途に応じて生成方法を選択可能。動画編集ソフトとしても利用できるため、生成した映像に字幕やBGMを加えられる。

無料版では基本的な動画編集機能を利用でき、新規ユーザーには30AIクレジットが付与される。ただし、AI動画生成機能の利用には、機能ごとに所定のクレジットが必要となる。有料プランは月額2,968円(税込)からで、1カ月プランには300AIクレジットが含まれる。

Wondershare Filmora｜AI動画生成と本格的な動画編集

『Wondershare Filmora』は、AI動画生成機能を備えた動画編集ソフトだ。

テキスト・画像からの動画生成、AI画像生成、自動字幕、音声生成、動画の高画質化などに対応する。生成した動画をタイムライン上で編集できるため、YouTube動画やSNS向けショート動画の制作にも利用可能だ。

無料体験版は用意されているが、動画の書き出しには透かしが付くなどの制限がある。AI機能の利用には別途クレジットが必要となる場合がある。アドバンス年間プランには毎月1,000AIクレジットが付与される。永続ライセンスには1,000AIクレジットが付属する。

主な個人向け有料プランは以下の通り。

プラン 料金(税込) ベーシック年間プラン 年額6,980円 アドバンス年間プラン 年額7,980円 永続ライセンス 8,980円

Runway｜無料クレジットで動画生成を体験

『Runway』は、テキストや画像から動画を生成できるAIサービスだ。

動画生成モデルに加え、画像生成や既存映像の加工・編集にも対応。映像制作向けの機能が充実している。

無料プランでは初回125クレジットが付与され、対象モデルでの動画生成を試せる。無料クレジットは毎月補充されるものではなく、生成動画には透かしが付く。

有料のStandardプランは月額15ドルからで、毎月625クレジットを利用できる。

Leonardo.Ai｜動画・画像生成を毎日無料で試せる

『Leonardo.Ai』は、画像生成を中心に動画生成機能も提供するAIサービスだ。

テキストから画像を生成できるほか、AIで動画を作成する機能にも対応している。

無料プランでは毎日150トークンが付与され、対象モデルでの動画生成にも利用可能。有料のEssentialプランは月額12ドルからとなっている。

Gemini・GrokでもAI動画生成はできる？

Gemini｜動画生成は有料、画像生成は無料

Googleが提供する『Gemini』では、テキストや画像からAI動画を生成できる。

動画生成機能にはGoogleの動画生成モデル「Gemini Omni」が採用されており、文章による指示や画像をもとに映像を作成可能。音声付き動画の生成や、既存動画の編集にも対応する。ただし、Geminiアプリでの動画生成にはGoogle AIの有料プランが必要だ。

一方、AI画像生成は無料プランでも利用可能。画像生成モデル「Nano Banana」を使って、イラストや写真風の画像作成、既存画像の編集などを行える。

Google AI Plusは月額1,200円で提供されており、画像・動画生成機能の利用枠が拡大する。

Grok｜動画生成は有料、画像生成は無料

xAIが提供する『Grok』でも、AI動画・画像生成機能「Grok Imagine」を利用できる。

テキストや画像からの動画生成に対応し、効果音や音声を含んだ映像も作成可能。画像生成・編集機能も備えている。

無料プランでは画像生成を制限付きで利用できるが、動画生成は有料のPremiumプラン以上が対象となる。2026年10月に導入された料金体系では、Plusが月額8ドル、動画生成に対応するPremiumが月額30ドルからとなっている。

無料で画像生成もできるAIツールは？

AI動画生成に使うイラストや写真などの素材を作成する場合は、画像生成機能も利用できるサービスが便利だ。

Adobe Firefly

『Adobe Firefly』は、Adobeが提供する生成AIサービスだ。

テキストからの画像生成、画像編集、AI動画生成などに対応。PhotoshopなどのAdobe製品との組み合わせにも利用できる。

無料プランでは生成機能を制限付きで試せる。有料のFirefly Standardは月額1,580円(税込)で、毎月2,000生成クレジットが付与される。

Canva

『Canva』は、画像・動画のデザイン編集に加え、AI生成機能も提供している。

テキストからの画像生成や動画生成、写真を動かす機能などに対応。生成した素材をSNS投稿やプレゼンテーション用のデザインに組み込める。

無料プランでも一部のAI生成機能を利用できるが、モデルや生成回数には制限がある。

Canvaプロは年額11,800円(税込)で、無料版より多いAI利用枠が提供される。

ChatGPT

『ChatGPT』は、文章による指示から画像を生成・編集できるAIサービスだ。

画像内への文字の追加、背景の変更、既存画像の修正などにも対応している。

無料プランでも画像生成を利用できるが、有料プランと比べて生成回数などの制限が設定されている。