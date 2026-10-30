DAZNがブンデスリーガ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 年間プランがお得 今すぐ登録

バイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントは、長年にわたるライバル関係で知られる。

本記事では、バイエルン対ドルトムントのダービーの名称や由来、試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バイエルン対ドルトムントは何ダービー？名称や意味は？

バイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントの対戦は、「デア・クラシカー(Der Klassiker)」と呼ばれる。

ドイツ語で「伝統の一戦」を意味し、ブンデスリーガを代表する強豪同士の対決として知られている。

一般的にダービーは同じ都市や地域のクラブ同士の対戦を指すが、バイエルンの本拠地はミュンヘン、ドルトムントの本拠地はドルトムントと離れているため、厳密には地域ダービーではない。

デア・クラシカーはなぜライバル対決と呼ばれる？

バイエルンとドルトムントは、ブンデスリーガの優勝争いを長年にわたって繰り広げてきた。両クラブのリーグ戦初対戦は1965年10月16日。1990年代以降はドルトムントがリーグ優勝を重ね、ドイツ国内の強豪同士の対決として注目を集めるようになった。

2012-13シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグ決勝でも対戦し、バイエルンが2-1で勝利している。2026-27シーズンのデア・クラシカーも、第7節終了時点で勝ち点17で並ぶ首位バイエルンと2位ドルトムントの直接対決となる。

デア・クラシカー2026 バイエルン対ドルトムントの日程・放送予定

2026-27シーズンのブンデスリーガ第8節で行われるデア・クラシカーは、日本時間11月1日(日)午前2:30にキックオフを予定。会場はバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナだ。

試合の模様はネット『DAZN』でライブ配信される。その他、『ABEMA』上で『DAZN』が視聴できる「ABEMA de DAZN」などのサービスを除き、それ以外の配信や放送は行われない。

開始日時 対戦カード 中継局 11月1日(日)

午前2:30 ブンデスリーガ第8節

バイエルン vs ドルトムント DAZN

※すべて日本時間

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