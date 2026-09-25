WEC第6戦富士6時間レースのテレビ放送・ネット配信予定

FIA世界耐久選手権(WEC)第6戦富士6時間耐久レースが、9月25日(金)から27日(日)に開催される。

本記事では、WEC第6戦富士6時間レースのテレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

WEC第6戦富士6時間レース｜日程・放送/配信予定

WEC第6戦富士6時間レース｜視聴方法

前述の通り、WEC第6戦富士6時間レースは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、通常の月額が2,840円(税込)のところ、現在5日間無料体験キャンペーンを実施している。

■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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