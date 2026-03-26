W杯出場へ王手のイタリア代表、PO決勝の相手はボスニア・ヘルツェゴビナに決定。スウェーデンvsポーランドも

ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝が行われ、決勝のカードが決まった。

3大会ぶりのワールドカップ出場を目指すイタリア代表はサンドロ・トナーリらのゴールで北アイルランドに2-0と勝利。プレーオフ決勝では、PK戦の末に勝利したボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。

パスBでは、スウェーデン代表がウクライナ代表にヴィクトル・ギェケレシュのハットトリックで3-1と快勝。決勝ではポーランド代表との対戦が決まり、勝者が日本代表と同じグループFに入る。

デンマークは北マケドニアに4-0とホームで快勝。その他、トルコやコソボなどが決勝に進出し、ワールドカップ出場へ王手をかけている。

試合結果は以下の通り。

トルコ 1-0 ルーマニア

チェコ 2-2(PK戦4-3) アイルランド

デンマーク 4-0 北マケドニア

スロバキア 3-4 コソボ

ポーランド 2-1 アルバニア

ウクライナ1-3 スウェーデン

ウェールズ 1-1(PK戦2-4) ボスニア・ヘルツェゴビナ

イタリア 2-0 北アイルランド

プレーオフ決勝カード

ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリア

スウェーデンvsポーランド

チェコvsデンマーク

コソボvsトルコ