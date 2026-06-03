バレーボールネーションズリーグ2026が、6月4日(木)に開幕を迎える。

本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026の地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

ネーションズリーグ2026 地上波テレビ放送はある？

バレーボールネーションズリーグ2026は、地上波『TBS系列』にて一部試合のテレビ放送を予定。男女ともに予選ラウンド第3週の東京・大阪ラウンドのみ地上波中継される。

地上波『TBS系列』の放送対象試合は以下の通り。

【女子日本代表】

開催日 ラウンド 対戦カード 7/8(水) 第3週・大阪ラウンド 日本 vs ブラジル 7/9(木) 第3週・大阪ラウンド 日本 vs タイ 7/11(土) 第3週・大阪ラウンド 日本 vs トルコ 7/12(日) 第3週・大阪ラウンド 日本 vs ポーランド

※日本が決勝トーナメントに進出した場合、地上波TBS系列の放送枠を追加して日本戦を放送。

※放送日程は変更になる場合があります。

【男子日本代表】

開催日 ラウンド 対戦カード 7/15(水) 第3週・大阪ラウンド 日本 vs イタリア 7/16(木) 第3週・大阪ラウンド 日本 vs カナダ 7/17(金) 第3週・大阪ラウンド 日本 vs ベルギー 7/19(日) 第3週・大阪ラウンド 日本 vs アルゼンチン

※日本が決勝トーナメントに進出した場合、地上波TBS系列の放送枠を追加して日本戦を放送。

※放送日程は変更になる場合があります。

ネーションズリーグ2026 日本戦を全試合配信するのは？

バレーボールネーションズリーグ2026は、ネット『U-NEXT』と『Volleyball TV』が男女日本戦の全試合をライブ配信する。なお、『Volleyball TV』は日本以外も全試合ライブ配信するものの英語音声、『U-NEXT』は日本戦に加えて決勝戦を中継対象としており、日本戦については全試合日本語実況・解説付きとなる。

その他、衛星放送『BS-TBS』でも男女日本代表の予選ラウンド第1週・第2週を放送する。

中継局 形態 対象試合 特徴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ・日本戦全試合

・決勝戦

※日本戦全試合、日本語実況・解説付き TBS系列 地上波 ・予選ラウンド第3週・決勝ラウンドの日本戦全試合 BS-TBS 衛星放送 ・予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合 Volleyball TV ネット ・大会全試合

※英語音声のみ

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。