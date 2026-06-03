バレーボールネーションズリーグ2026が、6月4日(木)に開幕を迎える。
本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026の地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。
ネーションズリーグ2026 地上波テレビ放送はある？
バレーボールネーションズリーグ2026は、地上波『TBS系列』にて一部試合のテレビ放送を予定。男女ともに予選ラウンド第3週の東京・大阪ラウンドのみ地上波中継される。
地上波『TBS系列』の放送対象試合は以下の通り。
【女子日本代表】
|開催日
|ラウンド
|対戦カード
|7/8(水)
|第3週・大阪ラウンド
|日本 vs ブラジル
|7/9(木)
|第3週・大阪ラウンド
|日本 vs タイ
|7/11(土)
|第3週・大阪ラウンド
|日本 vs トルコ
|7/12(日)
|第3週・大阪ラウンド
|日本 vs ポーランド
※日本が決勝トーナメントに進出した場合、地上波TBS系列の放送枠を追加して日本戦を放送。
※放送日程は変更になる場合があります。
【男子日本代表】
|開催日
|ラウンド
|対戦カード
|7/15(水)
|第3週・大阪ラウンド
|日本 vs イタリア
|7/16(木)
|第3週・大阪ラウンド
|日本 vs カナダ
|7/17(金)
|第3週・大阪ラウンド
|日本 vs ベルギー
|7/19(日)
|第3週・大阪ラウンド
|日本 vs アルゼンチン
※日本が決勝トーナメントに進出した場合、地上波TBS系列の放送枠を追加して日本戦を放送。
※放送日程は変更になる場合があります。
ネーションズリーグ2026 日本戦を全試合配信するのは？
バレーボールネーションズリーグ2026は、ネット『U-NEXT』と『Volleyball TV』が男女日本戦の全試合をライブ配信する。なお、『Volleyball TV』は日本以外も全試合ライブ配信するものの英語音声、『U-NEXT』は日本戦に加えて決勝戦を中継対象としており、日本戦については全試合日本語実況・解説付きとなる。
その他、衛星放送『BS-TBS』でも男女日本代表の予選ラウンド第1週・第2週を放送する。
|中継局
|形態
|対象試合
|特徴
|U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
|ネット
|・日本戦全試合
・決勝戦
※日本戦全試合、日本語実況・解説付き
|TBS系列
|地上波
|・予選ラウンド第3週・決勝ラウンドの日本戦全試合
|BS-TBS
|衛星放送
|・予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合
|Volleyball TV
|ネット
|・大会全試合
※英語音声のみ
バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。
また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。