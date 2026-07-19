ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―の配信予定・視聴方法

大ヒットドラマ『VIVANT（ヴィヴァン）』は、放送終了後も高い人気を維持している。

本記事では、VIVANTシーズン2について際して配信されるオリジナルドラマ『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』について紹介する。

『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』とは？

出演者は？

2026年7月26日（日）よりスタートする日曜劇場『VIVANT』第2シーズン。大ヒットコンテンツのでの配信に先駆け、サイドストーリー『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』がより独占見放題配信される。ドラマにフォーカスをあてた完全オリジナルストーリーとなっており、謎多きキャラクターとなっていた「ドラム」が主人公の物語となる。ドラムの過去を描いた、タイトル通り『VIVANT』の"始まり"の物語となっている。

ドラムとマディの父親であるダビド役に大谷亮平、ダビドの弟・ザウル役に渡辺銀次（ドンデコルテ）の出演が決定した。二人は本作の中で兄弟という間柄、しかも一筋縄にはいかない関係性となっている。

コメント

＜ダビド役 大谷亮平＞

ドラムの過去や幼少期が気になる方は多いのではないでしょうか。独特なキャラクター故に私も興味を掻き立てられながら台本を読み進めました。私は今回ドラムとマディという二人の子の父親を演じます。私自身、今迄にない髪型や装いを楽しみながらも、この心温まる素敵なお話に少しでも花を添えられるよう子供たちに対する接し方や役の雰囲気を大切に父親像を作っていきました。ドラムという名の由来やマディとどの様な幼少期を過ごしたのか是非この作品を楽しみにして頂ければ嬉しく思います。

＜ザウル役 渡辺銀次(ドンデコルテ)＞

お笑いコンビドンデコルテの渡辺銀次と申します。昨年末まで18年間鳴かず飛ばずの私が、恐れ多くも『VIVANT』の現場にお邪魔させていただきました。恥ずかしながらパスポートも持っていない私の、生まれて初めての外国がまさかバルカ共和国になるとは。恐悦至極です。演じさせていただいたザウルは劣等感の塊で全く私のようでした。「おそらく優秀な人間だっただろうに、兄貴のことかなあ、家のことかなあ、色々あったんだろうなあ」気付けば作品の虜です。そんな作品の一要素になれたことは大変な幸せですし、この作品を楽しんでいただければさらなる幸せです。

＜プロデューサー 飯田和孝＞

作品概要

このストーリーは、元々『VIVANT』のスピンオフという形で作り始めました。しかしながら、台本を作っているうちに、「スピンオフ」というにはスケールが大きく、壮大な物語になってしまったこと、また『VIVANT』には今や欠かせないキャラクターである「ドラムがなぜドラムになったのか」その起源の話であることから、「VIVANT THE ORIGIN STORY」というタイトルをつけました。物語のモチーフは、第1シーズンでも登場した「ハリー・ポッター」です。まさにハリーやロン、ハーマイオニー、そしてマルフォイのようなキャラクターたちが、この物語の中で躍動します。是非、第2シーズンのスタートを前に、『VIVANT』の始まりの世界に触れていただけたら嬉しいです！そして…実は「VIVANT THE ORIGIN STORY」は、他のシリーズも用意しています。発表はもう少し先になりますが、是非、そちらもご期待いただければと思います！

サイドストーリーは7月12日21時より配信。以降のスケジュールは以下となっている。

『ドラムーVIVANT THE ORIGIN STORYー』

【配信スケジュール】

Episode1 7月12日(日)よる9時

Episode2 7月15日(水)よる9時

Episode3 7月19日(日)よる9時

Episode4 7月22日(水)よる9時

※配信開始日時は変更となる可能性があります。

VIVANT第1クールの配信情報は？

『VIVANT（ヴィヴァン）』第1クール(全10話)は、複数の配信サービスを通じて視聴できる環境が整っている。特に、見放題で一気見できるサービスと、期間限定で無料視聴できる配信を使い分けることがポイントとなる。

メインの視聴手段となるのは、U-NEXTとNetflix。U-NEXTでは本編に加えて副音声付きの特別版や解説付きコンテンツも用意されており、作品をより深く楽しめる構成となっている。

また、無料で視聴したい場合はTVerやTBS FREEも選択肢となる。ただし、配信は期間限定かつ話数ごとに公開期間が異なるため、タイミングを逃さずチェックする必要がある。

一気見を重視するなら定額配信、ピンポイントで楽しむなら無料配信と、視聴スタイルに応じて使い分けたい。

U-NEXT：見放題（全10話＋副音声版・解説版）／31日間無料トライアルあり

Netflix：見放題（全10話）／無料トライアルなし

TVer / TBS FREE：期間限定無料（一部話数を順次配信）／視聴期限あり

※配信状況は変更となる可能性あり。最新情報は各公式サイトを確認。

U-NEXTの視聴方法

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。