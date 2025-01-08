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Ryo Mika

三連覇を目指すヴィッセル神戸、新シーズンの背番号を発表！初瀬亮は海外移籍へ

ヴィッセル神戸J1 リーグ

【サッカー Jリーグ ニュース＆移籍情報】ヴィッセル神戸は8日、2025シーズンのトップチームメンバーおよび選手背番号を発表した。

ヴィッセル神戸は8日、2025シーズンのトップチームメンバーおよび選手背番号を発表した。

2024シーズンは明治安田J1リーグを連覇、さらに天皇杯も制して二冠を達成した神戸。三連覇を目指す新シーズンへ向けて橋本陸斗らの補強に成功していた中、8日にはスタッフ陣とトップチームメンバー、さらに選手背番号を発表している。なお、初瀬亮に関しては「海外移籍交渉中につき決定次第、お知らせいたします」と伝えた。

■スタッフ

以下に続く

監督：吉田孝行

コーチ：菅原智

コーチ：宮原裕司

コーチ：渡辺隆正

GKコーチ：藤原寿徳

アシスタントGKコーチ：松本拓也

チーフフィジカルコーチ：篠田洋介

フィジカルコーチ：吉満樹

コンディショニングコーチ：梅木暁

■選手

1 GK前川黛也（Daiya MAEKAWA）

2 MF飯野七聖（Nanasei IINO）

3 DFマテウス トゥーレル（MATHEUS THULER）

4 DF山川哲史（Tetsushi YAMAKAWA）

5 MF齊藤未月（Mitsuki SAITO）

6 MF扇原貴宏（Takahiro OHGIHARA）

7 MF井手口陽介（Yosuke IDEGUCHI）

9 FW宮代大聖（Taisei MIYASHIRO）

10 FW大迫勇也（Yuya OSAKO）

11 FW武藤嘉紀（Yoshinori MUTO）

13 MF佐々木大樹（Daiju SASAKI）※ACLE2024/25は「22」

14 MF汰木康也（Koya YURUKI）

15 DF本多勇喜（Yuki HONDA）

16 DFカエターノ（CAETANO）

18 MF井出遥也（Haruya IDE）

21 GK新井章太（Shota ARAI）

22 DF本山遥（Haruka MOTOYAMA）※ACLE2024/25は「65」

23 DF広瀬陸斗（Rikuto HIROSE）

24 DF酒井高徳（Gotoku SAKAI）

25 MF鍬先祐弥（Yuya KUWASAKI）

26 FWジェアン パトリッキ（JEAN PATRIC）

30 MF山内翔（Kakeru YAMAUCHI）

31 DF岩波拓也（Takuya IWANAMI）※ACLE2024/25は「55」

32 GKウボング リチャード マンデー（RICHARD MONDAY UBONG）

33 MF橋本陸斗（Rikuto HASHIMOTO）

35 FW冨永虹七（Niina Tominaga）

40 DF山田海斗（Kaito YAMADA）

44 MF日髙光揮（Mitsuki HIDAKA）

50 GKオビ パウエル オビンナ（POWELL OBINNA OBI）

52 MF濱﨑健斗（Kento HAMASAKI）※2種登録

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