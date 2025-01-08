三連覇を目指すヴィッセル神戸、新シーズンの背番号を発表！初瀬亮は海外移籍へ

ヴィッセル神戸は8日、2025シーズンのトップチームメンバーおよび選手背番号を発表した。
2024シーズンは明治安田J1リーグを連覇、さらに天皇杯も制して二冠を達成した神戸。三連覇を目指す新シーズンへ向けて橋本陸斗らの補強に成功していた中、8日にはスタッフ陣とトップチームメンバー、さらに選手背番号を発表している。なお、初瀬亮に関しては「海外移籍交渉中につき決定次第、お知らせいたします」と伝えた。
■スタッフ
監督：吉田孝行
コーチ：菅原智
コーチ：宮原裕司
コーチ：渡辺隆正
GKコーチ：藤原寿徳
アシスタントGKコーチ：松本拓也
チーフフィジカルコーチ：篠田洋介
フィジカルコーチ：吉満樹
コンディショニングコーチ：梅木暁
■選手
1 GK前川黛也（Daiya MAEKAWA）
2 MF飯野七聖（Nanasei IINO）
3 DFマテウス トゥーレル（MATHEUS THULER）
4 DF山川哲史（Tetsushi YAMAKAWA）
5 MF齊藤未月（Mitsuki SAITO）
6 MF扇原貴宏（Takahiro OHGIHARA）
7 MF井手口陽介（Yosuke IDEGUCHI）
9 FW宮代大聖（Taisei MIYASHIRO）
10 FW大迫勇也（Yuya OSAKO）
11 FW武藤嘉紀（Yoshinori MUTO）
13 MF佐々木大樹（Daiju SASAKI）※ACLE2024/25は「22」
14 MF汰木康也（Koya YURUKI）
15 DF本多勇喜（Yuki HONDA）
16 DFカエターノ（CAETANO）
18 MF井出遥也（Haruya IDE）
21 GK新井章太（Shota ARAI）
22 DF本山遥（Haruka MOTOYAMA）※ACLE2024/25は「65」
23 DF広瀬陸斗（Rikuto HIROSE）
24 DF酒井高徳（Gotoku SAKAI）
25 MF鍬先祐弥（Yuya KUWASAKI）
26 FWジェアン パトリッキ（JEAN PATRIC）
30 MF山内翔（Kakeru YAMAUCHI）
31 DF岩波拓也（Takuya IWANAMI）※ACLE2024/25は「55」
32 GKウボング リチャード マンデー（RICHARD MONDAY UBONG）
33 MF橋本陸斗（Rikuto HASHIMOTO）
35 FW冨永虹七（Niina Tominaga）
40 DF山田海斗（Kaito YAMADA）
44 MF日髙光揮（Mitsuki HIDAKA）
50 GKオビ パウエル オビンナ（POWELL OBINNA OBI）
52 MF濱﨑健斗（Kento HAMASAKI）※2種登録