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レアル・マドリー監督モウリーニョ、セルタ戦後会見。

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21日のラ・リーガ第13節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのセルタ戦を2-1で制した。ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、劇的勝利からチームとしての強さを強調している。

6分にFWパブロ・ドゥランの先制点を許したマドリー。FWキリアン・エンバペがPKを外して1点ビハインドのまま試合を折り返したが、途中出場のFWヴィニシウス・ジュニオールを起点として66分にMFジュード・ベリンガム、85分にFWカルロス・エスピ（同じく途中出場）がゴールを決めて逆転勝利を果たしている。これで公式戦9連勝だ。

試合後会見に出席したモウリーニョ監督は、次のような感想を述べている。

「難しい試合になると考えていたが、ここまで困難とは思っていなかった。こういった勝ち方は考えていなかったが、対戦相手は素晴らしいチームだった」

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「こちらは（代表チームから）月曜に戻ってくる選手も、火曜に戻ってくる選手も、木曜に戻ってくる選手もいた。彼らは飛行機に12時間は乗っていた。普通ならば日曜に試合が行われるはずだが、火曜にも試合があるから仕方ない。フィジカル的に厳しい選手たちもいたが、私たちはグループとして勝利をつかんだ。勝利を求める友たちのグループとしてね。2点目を決めた後、中盤にアルダ、ジュードがいるチームは攻守の安定が崩れていたが、フィジカル的に限界でも努力をしていたよ」

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「私はフラストレーションを溜めている。もっと良質なプレーを見せたいからだ。だがしかし、重要な試合で勝利したチームを誇らしく思っている」

モウリーニョ監督は4試合の出場停止が終了したヴィニシウスをベンチスタートとし、FWヤン・ディオマンデを継続してスタメンで起用。それはヴィニシウスの“レギュラー落ち”を意味しているわけではないようだ。

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「月曜（チャンピオンズリーグ・PSV戦前日会見）に君たちが質問しないように、あらかじめ伝えておく。火曜はヴィニシウスがスタメンだ」

ポルトガル人指揮官はその一方で、逆転ゴールを決めたエスピについても言及。終盤のみの出場で4ゴールを記録している同選手だが、スタメンで起用する考えはないのだろうか。

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「特別な特徴を持つ選手たちがいる。カルロスがスタメンとしてプレーできないと言っているわけではないが、彼はペナルティーエリア内に生息する選手で、そこまで連係するわけじゃない。彼のクオリティーはペナルティーエリア内に特化しており、ニアサイド、ファーサイドでのプレーがどちらもうまく、ポストプレーも得意だ」

「フットボールの歴史は、彼のように出場機会が少ないながら、それでいて決定的な活躍を見せる選手たちで満ちている。カルロスは出場時間が少ないと不満を言う人間ではなく、マドリーにいることをとても幸せに感じている。監督、チームメート、ファンは彼に敬意を寄せているんだ。私は、彼がスタメンを張れる試合を用意できたらと思っている」

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FWキリアン・エンバペとエスピの2トップを先発させることは難しいのだろうか。

「彼らは併用することもできるが、相手がトランジションから攻撃を仕掛けてきたら……。カウンターを阻止するため、私がピッチに入って相手選手に平手打ちを食らわせるべきなのかもしれない（笑）」

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「簡単なことではない。今日、途中出場したククレジャは中央で守備をして、アスパスに対応しなければならなかった。というのも、2トップでプレーする場合には、もっと中央を固める必要がある。これは見た目以上に複雑なことなんだ」

モウリーニョ監督は、自チームのサイドアタッカーはあくまでウィングであり、サイドハーフのように攻守のバランスは取れないと説く。

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「もし、試合終了の15分前に2ゴール目を決めていたら、私たちは勝てていなかっただろう。終了の5分前に勢いで勝てたが、チームの安定によって勝ったわけではない。私からすれば、純粋な4-4-2では、サイドの選手がもっと内側に入らなくてはいけないんだ」

現地取材＝相良未来