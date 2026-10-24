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ラ・リーガ
team-logoバレンシア
Estadio Mestalla
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Yuta Tokuma
協力：

【10月25日】バレンシアvsビジャレアルのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第10節

バレンシア 対 ビジャレアル
バレンシア
ビジャレアル
ラ・リーガ

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2026-27第10節、バレンシア対ビジャレアルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


2026-27シーズンのラ・リーガ第10節が、日本時間10月25日(日)に開催。佐藤龍之介が所属するバレンシアとビジャレアルが対戦する。

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本記事では、バレンシアvsビジャレアルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バレンシアvsビジャレアルの試合日程・キックオフ時間

バレンシアvsビジャレアルは、日本時間2026年10月25日(日)にバレンシアのホーム、メスタージャで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第10節
  • 日時：2026年10月25日(日)1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バレンシアvsビジャレアル
  • 会場：メスタージャ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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バレンシアvsビジャレアルの放送・配信予定

サービス

登録・視聴方法

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バレンシアvsビジャレアルのおすすめ視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」はプレミアリーグ全試合やDFBポカール注目試合をライブ配信。エールディヴィジ、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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バレンシアvsビジャレアル｜チーム情報

バレンシア vs ビジャレアル 予想スタメン

4-2-3-1
バレンシア crest
バレンシア
VAL
page.match.formation.title
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
4-2-3-1
ストール・ディミトゥリエフスキストール・ディミトゥリエフスキパブロ・マフェオパブロ・マフェオホセ・ガヤホセ・ガヤJ. De HaasJ. De Haasセサル・タレガセサル・タレガハビアー・ゲラハビアー・ゲラペペルペペルギド・ロドリゲスギド・ロドリゲスダニエル・ラバダニエル・ラバアルノー・ダンジュマアルノー・ダンジュマウーゴ・ドゥロウーゴ・ドゥロペーテル・グラーチペーテル・グラーチレナト・ベイガレナト・ベイガアレックス・フリーマンアレックス・フリーマンセルジ・カルドナセルジ・カルドナフアン・フォイスフアン・フォイスパプ・グエイエパプ・グエイエサンティコメサナサンティコメサナタジョン・ブキャナンタジョン・ブキャナンイリアス・アコマハイリアス・アコマハアルベルト・モレイロアルベルト・モレイロアジョセ・ペレスアジョセ・ペレス
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
4-2-3-1
バレンシア

先発メンバー

ビジャレアル

マネージャー

  • ハビエル・アギーレ
  • イニゴ・ペレス

成績

VAL

VAL - 直近成績

SEV
1-0
ALA
0-1
RSO
2-3
SAN
2-2
ATH
0-0
得点（失点）
5/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
VIL

VIL - 直近成績

LEV
3-1
RMA
1-0
NAP
3-1
ELC
0-0
LIV
4-3
得点（失点）
9/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

バレンシアドロービジャレアル
0
2
3
ラ・リーガ
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
2
バレンシア badge
バレンシア
VAL
1
終了
ラ・リーガ
バレンシア badge
バレンシア
VAL
0
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
2
終了
ラ・リーガ
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
1
バレンシア badge
バレンシア
VAL
1
終了
ラ・リーガ
バレンシア badge
バレンシア
VAL
1
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
1
終了
ラ・リーガ
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
1
バレンシア badge
バレンシア
VAL
0
終了
3得点7
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
9900399+3027
2
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
9711198+1122
3
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
9702239+1421
4
ベティスベティスBET
96121614+219
5
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
95131717016
6
セビージャセビージャSEV
94231416-214
7
アラベスアラベスALA
103341411+312
8
セルタセルタCEL
9252107+311
9
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
92521312+111
10
オサスナオサスナOSA
93241018-811
11
レバンテレバンテLEV
92431517-210
12
ビジャレアルビジャレアルVIL
9234131309
13
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
823389-19
14
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
82331217-59
15
ヘタフェヘタフェGET
9234511-69
16
エスパニョールエスパニョールESP
92251112-18
17
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
92251325-128
18
エルチェエルチェELC
91441117-67
19
バレンシアバレンシアVAL
9135615-96
20
マラガマラガMAL
10055719-125
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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