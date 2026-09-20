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ラ・リーガ
team-logoバレンシア
Estadio Mestalla
team-logoレアル・ソシエダ
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Yuta Tokuma
協力：

【9月21日】バレンシアvsレアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第7節

ラ・リーガ
バレンシア 対 レアル・ソシエダ
バレンシア
レアル・ソシエダ
佐藤龍之介
久保建英

【佐藤龍之介／久保建英所属】ラ・リーガ2026-27第7節、バレンシア対レアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのラ・リーガ第7節が9月21日(月)に開催され、佐藤龍之介が新加入したバレンシアと、久保建英が所属するレアル・ソシエダが対戦する。

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本記事では、バレンシアvsレアル・ソシエダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バレンシアvsレアル・ソシエダの試合日程・キックオフ時間

バレンシアvsレアル・ソシエダは、日本時間2026年9月21日(月)にバレンシアのホーム、エスタディオ・デ・メスタージャで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第7節
  • 日時：2026年9月21日(月)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：バレンシア vs レアル・ソシエダ
  • 会場：エスタディオ・デ・メスタージャ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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バレンシアvsレアル・ソシエダの放送・配信予定

サービス

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バレンシアvsレアル・ソシエダのおすすめ視聴方法

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2026-27シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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なお、「U-NEXTサッカーパック」はプレミアリーグ全試合やDFBポカール注目試合をライブ配信。エールディヴィジ、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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バレンシアvsレアル・ソシエダ チーム情報

バレンシア vs レアル・ソシエダ 予想スタメン

4-2-3-1
バレンシア crest
バレンシア
VAL
フォーメーション
レアル・ソシエダ crest
レアル・ソシエダ
RSO
4-2-3-1
ストール・ディミトゥリエフスキストール・ディミトゥリエフスキパブロ・マフェオパブロ・マフェオホセ・ガヤホセ・ガヤJ. De HaasJ. De Haasペペルペペルハビアー・ゲラハビアー・ゲラteam-logoD. Otorbiギド・ロドリゲスギド・ロドリゲスA. MayolA. Mayolアルノー・ダンジュマアルノー・ダンジュマウーゴ・ドゥロウーゴ・ドゥロアレックス・レミーロアレックス・レミーロセルヒオゴメスセルヒオゴメスJ. MartinJ. Martinジョン・アランブルジョン・アランブルイゴール・スベルディアイゴール・スベルディアカルロス・ソレールカルロス・ソレールゴンサロ・ゲデスゴンサロ・ゲデスA. BarrenetxeaA. Barrenetxeaルカ・スチッチルカ・スチッチベニャト・トゥリエンテスベニャト・トゥリエンテスミケル・オヤルザバルミケル・オヤルザバル
レアル・ソシエダ crest
レアル・ソシエダ
RSO
4-2-3-1
バレンシア

先発メンバー

レアル・ソシエダ

マネージャー

  • O. Sanchez
  • P. Matarazzo

成績

VAL

VAL - 直近成績

BET
0-1
COR
3-1
BAR
0-5
SEV
1-0
ALA
0-1
得点（失点）
2/10
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
RSO

RSO - 直近成績

ESP
2-1
CEL
0-0
ELC
2-3
ATM
0-3
BOU
1-2
得点（失点）
6/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

バレンシアドローレアル・ソシエダ
2
1
2
ラ・リーガ
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
3
バレンシア badge
バレンシア
VAL
4
終了
ラ・リーガ
バレンシア badge
バレンシア
VAL
1
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
1
終了
ラ・リーガ
バレンシア badge
バレンシア
VAL
1
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
0
終了
ラ・リーガ
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
3
バレンシア badge
バレンシア
VAL
0
終了
ラ・リーガ
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
1
バレンシア badge
バレンシア
VAL
0
終了
6得点8
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
7700317+2421
2
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
6501176+1115
3
ベティスベティスBET
650186+215
4
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
6411146+813
5
セビージャセビージャSEV
7412109+113
6
アラベスアラベスALA
7322116+511
7
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
623197+29
8
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
622276+18
9
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
72231116-58
10
オサスナオサスナOSA
7223613-78
11
セルタセルタCEL
714286+27
12
エスパニョールエスパニョールESP
7214101007
13
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
6213611-57
14
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
72141121-107
15
ビジャレアルビジャレアルVIL
61231011-15
16
レバンテレバンテLEV
512279-25
17
ヘタフェヘタフェGET
612337-45
18
エルチェエルチェELC
71241117-65
19
バレンシアバレンシアVAL
6114210-84
20
マラガマラガMAL
6033311-83
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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