【6/18】ウズベキスタンvsコロンビアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕。18日にはグループKではウズベキスタンとコロンビアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループK初戦となるウズベキスタンvsコロンビアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ウズベキスタンvsコロンビア｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 K Mexico City Stadium

ウズベキスタンvsコロンビア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 10 ジャロリディン・マシャリポフ 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

ウズベキスタンはは予選で素晴らしい成績を収めたため、たとえ出場チーム数が48チームに拡大されていなかったとしても、初のワールドカップ出場権を獲得していたはずだった。格闘技が伝統的に盛んなウズベキスタンでは、サッカーが急速に発展しており、代表チームのFIFAランキングは4年前の世界86位からトップ50にまで上昇。しかしながら、昨年秋に2006年ワールドカップ優勝経験を持つイタリア代表キャプテン、ファビオ・カンナバーロが人気監督のティムール・カパゼの後任として監督に就任して以来、対戦相手のレベルは概して低く、成績はまちまちである。彼は3-4-2-1のフォーメーションを維持しており、ボールを持っていない時は5-4-1になるが、それをよりコンパクトにしようと試みている。

ダークホースの筆頭格とみられるのがコロンビア。ハメス・ロドリゲスは最後のワールドカップ、そしてルイス・ディアスはキャリアのピークにあり、2人の活躍に注目が集まる。彼らはロス・カフェテロスの予選ゴールの60.7%に関与しており、チームの28ゴールのうち17ゴールは、この2人のうちのどちらかが得点またはアシストしたものだ。この二人はコロンビアが2024年のコパ・アメリカ決勝に進出する上でも重要な役割を果たし、ハメスは往年の輝きを取り戻し、大会最優秀選手に選ばれた。また、ルイス・ディアスの巧みなプレーは、コロンビアをトランジションにおいて危険な存在にしている。予選では速攻から7得点を挙げ、これは他の南米チームよりも4点多い。彼らは近年、比較的安定したメンバー構成を維持してきたため、継続性からも恩恵を受けるはずだ。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)