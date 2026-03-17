【3月18日】宇都宮ブレックスvsニュー台北キングスのテレビ放送・ネット配信予定｜東アジアスーパーリーグ(EASL)2025-26

国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」は準々決勝を実施。3月18日(水)に宇都宮ブレックスとニュー台北キングスが対戦する。
本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」宇都宮ブレックスvsニュー台北キングスの視聴方法を紹介する。
宇都宮ブレックスvs香港イースタン｜試合日時
- 大会：東アジアスーパーリーグ準々決勝
- 日時：2026年3月18日(水)20:30開始
- カード：宇都宮ブレックスvsニュー台北キングス
- 試合会場：Tap Seac Multisport Pavilion（マカオ）
宇都宮ブレックスvsニュー台北キングス｜テレビ放送・ネット配信予定
|試合日程
|対戦カード
|放送
|配信
|3/18(水)20:30
|宇都宮ブレックスvsニュー台北キングス
|なし
|U-NEXT
東アジアスーパーリーグ(EASL)｜おすすめ視聴方法
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