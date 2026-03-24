ビエルサ率いるウルグアイ代表がメンバー発表。バルベルデら選出、39歳GKムスレラが復帰

マルセロ・ビエルサ監督率いるウルグアイ代表メンバーが発表されている。

ウルグアイは、FIFA国際試合期間中にイングランド代表とアルジェリア代表と対戦する予定で、試合はそれぞれ3月27日と31日に行われる。この2試合を前に28名のリストを発表した。

今回の代表メンバーでは、39歳のGKフェルナンド・ムスレラが4年ぶりに代表復帰。また、フルミネンセのウイングであるアグスティン・カノビオも2023年のコパ・アメリカでビエルサ監督との確執を乗り越え、代表復帰となった。フェデリコ・バルベルデやダルウィン・ヌニェスといった主力選手も順当に選ばれた。

メンバーは以下の通り。

GK

セルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル/ブラジル）

サンティアゴ・メレ（モンテレイ/メキシコ）

フェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス/アルゼンチン）

DF

ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ/ブラジル）

ホセ・ルイス・ロドリゲス（ヴァスコ・ダ・ガマ/ブラジル）

ロナルド・アラウホ（バルセロナ/スペイン）

ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリー/スペイン）

サンティ・ブエノ（ウルブス/イングランド）

セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ/メキシコ）

マティアス・オリベラ（ナポリ/イタリア）

ホアキン・ピケレス（パルメイラス/ブラジル）

マティアス・ビーニャ（リーベル・プレート/アルゼンチン）

MF

マヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ニコラス・フォンセカ（オビエド/スペイン）

エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス/ブラジル）

フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー/スペイン）

ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ/ブラジル）

ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス/ギリシャ）

ファクンド・トーレス（オースティン/アメリカ）

フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク/アメリカ）

マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング/ポルトガル）

ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ/メキシコ）

アグスティン・カノビオ（フルミネンセ/ブラジル）

ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ/ブラジル）

FW

ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス/メキシコ）

アグスティン・アルバレス（モンツァ/イタリア）

フェデリコ・ビニャス（オビエド/スペイン）

ダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル/サウジアラビア）