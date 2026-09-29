ヤマルが2発！スペインがUNL連勝で無敗記録は40試合に到達

スペイン代表が無敗記録を40試合に伸ばした。

スペインは29日、ネーションズリーグ第2節でクロアチアと対戦。試合は開始早々にラミン・ヤマルの強烈な左足で2試合連続同じ流れで先手を取った。

28分には追いつかれるも、直後にマルク・プビルの代表初ゴールで勝ち越しに成功。後半に入ると、ペドリのスルーパスからヤマルが左足で流し込み、3点目を挙げる。





試合終了間際にはニコ・ウィリアムズがダメ押し弾を記録。スペインが4-1と快勝し、ネーションズリーグで連勝を収めた。



