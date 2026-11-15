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Kyoya Saito

イタリアに快勝のベルギーがUNL準々決勝へ！フランスやイングランドなども突破

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ネーションズリーグでベルギーやイングランドなどが準々決勝へ。

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ネーションズリーグ・グループA1とA3の6試合が終了し、最終順位が確定した。

A1ではフランスが最終戦でトルコを2-1と下し、1位が確定。一方のトルコは6連敗となった。大一番となったベルギーとイタリアの一戦は、ピオ・エスポージトのゴールでイタリアが先手を取る。しかし、ベルギーがすぐに追いつくと、22分にエンゴイのゴールで逆転。26分にはジェレミー・ドクが見事なドリブル突破から3点目を挙げている。

後半にもドクのドリブルからカウンターが炸裂。ケヴィン・デ・ブライネにつなぐと、最後はディエゴ・モレイラが流し込み、決定的な4点目を挙げた。終盤にイタリアがPKを得るも、GKセネ・ラメンスが見事にストップ。ベルギーが4-1と快勝を収めている。その結果、フランスとベルギーが準々決勝に進んだ。

また、A3ではイングランドがスペインに3-2と勝利。初黒星を喫したスペインが2位となり、2チームが揃って準々決勝に駒を進めた。

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なお、2027年3月25〜30日にリーグAの上位各グループ上位2チームによる準々決勝（ホーム＆アウェー）が行われる。ここを勝ち抜いた4カ国がファイナルトーナメントへ駒を進める。ファイナルトーナメントは2027年6月9〜13日に開催予定。中立地での集中開催となり、準決勝、3位決定戦、決勝の一発勝負で欧州王座を争う。

執筆：Kyoya Saito

News writer

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📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.

Areas of Expertise: Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing
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