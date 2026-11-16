ウルトラマン60周年記念 オーケストラコンサートのライブ配信予定

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」が、11月17日(火)に開催される。

本記事では「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート｜概要

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した2026年限定のアニバーサリー企画だ。

ウルトラマンシリーズを彩ってきた名曲の数々をフルオーケストラで演奏し、大型スクリーンに映し出される映像とあわせて披露される。

【放送・配信予定】

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は、東京・日本青年館ホール公演が11月17日(火)に開催される。

同公演の模様は「U-NEXT」でライブ配信される。31日間無料トライアルが設けられている、月額見放題プランで視聴可能だ。

U-NEXT視聴方法

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は『U-NEXT』がライブ配信。見放題配信で視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。