ウルトラマン60周年記念 オーケストラコンサートのライブ配信予定

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」が、11月17日(火)に開催される。
本記事では「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート｜概要
「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した2026年限定のアニバーサリー企画だ。
ウルトラマンシリーズを彩ってきた名曲の数々をフルオーケストラで演奏し、大型スクリーンに映し出される映像とあわせて披露される。
【放送・配信予定】
「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は、東京・日本青年館ホール公演が11月17日(火)に開催される。
同公演の模様は「U-NEXT」でライブ配信される。31日間無料トライアルが設けられている、月額見放題プランで視聴可能だ。
- 【開催日程】11月17日19:00開始予定
- 【会場】日本青年館ホール(東京都新宿区)
- 【販売期間】12月17日23:59まで
- 【出演】森次晃嗣（ゲスト）／茂木大輔（指揮）Japan Pops Orchestra（タクティカートオーケストラ）（演奏）／中山正敏（MC）
- 【配信ページ】U-NEXT
U-NEXT視聴方法
「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は『U-NEXT』がライブ配信。見放題配信で視聴することができる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。