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Ultra Man 60th Anniversary concertU-NEXT
「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

ウルトラマン60周年記念 オーケストラコンサートのライブ配信予定

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり
U-NEXT 16:9

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「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」が、11月17日(火)に開催される。

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本記事では「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート｜概要

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した2026年限定のアニバーサリー企画だ。

ウルトラマンシリーズを彩ってきた名曲の数々をフルオーケストラで演奏し、大型スクリーンに映し出される映像とあわせて披露される。

【放送・配信予定】

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は、東京・日本青年館ホール公演が11月17日(火)に開催される。

同公演の模様は「U-NEXT」でライブ配信される。31日間無料トライアルが設けられている、月額見放題プランで視聴可能だ。

  • 【開催日程】11月17日19:00開始予定
  • 【会場】日本青年館ホール(東京都新宿区)
  • 【販売期間】12月17日23:59まで
  • 【出演】森次晃嗣（ゲスト）／茂木大輔（指揮）Japan Pops Orchestra（タクティカートオーケストラ）（演奏）／中山正敏（MC）
  • 【配信ページ】U-NEXT
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U-NEXT視聴方法

「ウルトラマンシリーズ60周年記念 オーケストラコンサート」は『U-NEXT』がライブ配信。見放題配信で視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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