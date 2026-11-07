中村京一郎UFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定

中村京一郎UFC最新試合は日本時間11月8日(日)に開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス124」となっている。

本記事では中村京一郎UFC最新試合が行われる「UFCファイトナイト・ラスベガス124」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

中村京一郎UFC最新試合｜概要

中村京一郎は、日本時間11月8日にアメリカ・ラスベガスで開催される「UFCファイトナイト・ラスベガス124」に出場する。

「UFCファイトナイト・ラスベガス124」の概要は以下の通り。

イベント名 UFCファイトナイト・ラスベガス124 開催日 日本時間11月8日(日) 会場 UFC APEX(アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス) メインカード開始時刻 日本時間10:00 プレリム開始時刻 日本時間7:00

対戦カード

中村京一郎はプレリムでオリー・シュミットと対戦する。

プレリムはメインカードに先立って実施。日本時間では11月8日7:00から開始予定となっている。中村京一郎の試合は9:00頃の開始が予想される。

メインカード

階級 対戦カード ヘビー級 ワルド・コルテス・アコスタvsジョニー・ウォルケル 女子ストロー級 タティアナ・スアレスvsヴィーナ・ジャンジロバ バンタム級 デイヴィー・グラントvsエライジャ・スミス ライトヘビー級 ビリー・エレカナvsルーカシュ・フェルナンド 女子バンタム級 プリシラ・カショエイラvsニナ・ミロシェヴィッチ フライ級 ミッチ・ラポーゾvsマルコス・デグリ

プレリム

階級 対戦カード フェザー級 中村京一郎vsオリー・シュミット ヘビー級 ガブリエル・ロレンソvsトーマス・ピーターセン 女子フライ級 カリーニ・シウヴァvsガブリエラ・フェルナンデス フェザー級 ジョゼ・デラノvsムルタザリ・マゴメドフ フェザー級 オースティン・バシvsカルロス・カルデロン ミドル級 マンタス・コンドラタヴィチャスvsアンドレ・ペトロスキー ウェルター級 コ・ソキョンvsウェリントン・トゥルマン ウェルター級 ジョニー・パーソンズvsジョゼ・ソウザ

中村京一郎UFC最新試合｜テレビ放送・ネット配信

「UFCファイトナイト・ラスベガス124」の模様は、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』で全試合ライブ配信される。

『U-NEXT』では7:00に開演予定。プレリムからメインカードまでライブ配信予定だ。

見逃し配信にも対応しており、12月7日23:59まで視聴可能だ。

U-NEXT視聴方法

U-NEXTは2023年に、世界最高峰の総合格闘技団体『UFC』とのパートナーシップ契約を締結。2031年までの長期契約を締結しており、UFCの全イベントををライブ配信している。UFCは見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。