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UFC329U-NEXT
【UFC329】マクレガーvsホロウェイはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは無料体験
Yuta Tokuma

マクレガーvsホロウェイを無料で見る方法は？

【UFC 329】マクレガーvsホロウェイの無料視聴方法を紹介。

【7/12(日)】コナー・マクレガー出場予定！
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『UFC 329：マクレガー vs. ホロウェイ 2』がU-NEXTでライブ配信！

マクレガー5年ぶりの復帰戦！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

日本時間7月12日(日)に開催される総合格闘技イベント「UFC329」で、コナー・マクレガーとマックス・ホロウェイが対戦する。

【UFC329】マクレガーの最新試合はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

本記事では、マクレガーvsホロウェイの無料視聴方法について紹介する。

マクレガーvsホロウェイ｜概要

『UFC329』は、日本時間7月12日(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスのT-Mobileアリーナで開催される。

『UFC329』は、アーリープレリム、プレリム、メインカードの3部構成で実施。マクレガーvsホロウェイはメインカードの最終試合に組まれている。

各イベントの開始時刻と対戦カードは以下の通りだ。

メインカード(10:00開始)

階級対戦カード
ウェルター級コナー・マクレガー VS マックス・ホロウェイ
ライト級ブノワ・サン・ドニ VS パディ・ピンブレット
バンタム級コーリー・サンドヘイゲン VS マリオ・バティスタ
フライ級ブランドン・ロイバル VS ロニー・カヴァナ
ライト級キング・グリーン VS テランス・マッキニー

プレリム(8:00開始)

階級対戦カード
ライトヘビー級ニキータ・クリロフ VS ロバート・ウィテカー
ヘビー級ゲイブル・スティーヴソン VS イライシャ・エリソン
バンタム級コーディ・ガーブラント VS エイドリアン・ヤニェズ
フェザー級ルーク・ライリー VS カイ・カマカ三世

アーリープレリム(6:00開始)

階級対戦カード
女子フライ級トレイシー・コルテス VS ワン・ツォン
ミドル級デミアン・ピナス VS セザー・アウメイダ
バンタム級ファリド・バシャラート VS ジョン・ガルザ
ミドル級ライアン・ガンドラ VS ザカリー・リース
フライ級アレサンドロ・コスタ VS コーディ・ダーデン

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マクレガーvsホロウェイ｜無料で見る方法は？

マクレガーvsホロウェイが行われる『UFC329』は、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。

U-NEXTでは、月額見放題プランでライブ配信される。U-NEXTの月額見放題プランは31日無料トライアルを実施しており、無料期間中でも『UFC329』を視聴できる。
配信サービスライブ配信料金・無料期間主な特徴
U-NEXT全試合ライブ配信月額料金内・追加PPVなし
31日間無料トライアルあり		日本語実況・解説、追いかけ再生、見逃し配信に対応
UFC Fight Pass全試合ライブ配信プレミアムプラン
月額2,699円(税込)		UFCやPRIDE、WECなどの過去試合アーカイブも視聴可能

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U-NEXT視聴方法まとめ

前述の通り、UFC329 マクレガーvsホロウェイは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFC329を視聴するだけ

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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