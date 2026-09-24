UEFAネーションズリーグ2026-27はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信

UEFAネーションズリーグ第1節が日本時間2026年9月26日(土)に開催。トルコ代表とフランス代表が対戦する。

本記事では、トルコvsフランスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

UEFAネーションズリーグ｜概要

UEFAネーションズリーグは、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する、ナショナルチームによるサッカーの国際大会。UEFA加盟の代表チームを、ランキングに基づいて4つのリーグに分けて争われる。

各リーグは4つ(Dのみ2つ)のグループに分かれて実施。各リーグ間では成績に応じて昇降格が行われる。

レギュレーション

リーグ 出場数 自動昇降格 決勝ラウンド・昇降格プレーオフ A 16チームが4チームずつの4組に分かれて対戦。 各組4位チームが自動降格。各組3位チームがリーグB各組2位チームとプレーオフ。 各組1位と2位チームが準々決勝に進出し、準々決勝の勝者が決勝ラウンドに進出。

各組3位チームがリーグB各組2位チームとプレーオフ。 B 16チームが4チームずつの4組に分かれて対戦。 各組1位チームが自動昇格、各組4位チームが自動降格。 各組2位チームがリーグA各組3位チームと、各組3位チームがリーグC各組2位チームとのプレーオフ。 C 16チームが4チームずつの4組に分かれて対戦。 各組1位チームが自動昇格、各組4位チームのうち下位2チームが自動降格 各組2位チームがリーグB各組3位チームと、各組4位チームのうち上位2チームがリーグD各組2位チームとプレーオフ。 D 6チームが3チームずつの2組に分かれて対戦。 各組1位チームが自動昇格。 各組2位チームがリーグC各組4位チームのうち上位2チームとのプレーオフ。

UEFAネーションズリーグ｜出場チーム

UEFAネーションズリーグ2026-27の出場チーム、リーグ分けは以下の通り。

リーグA

A1 A2 A3 A4 フランス ドイツ スペイン ポルトガル イタリア オランダ クロアチア デンマーク ベルギー セルビア イングランド ノルウェー トルコ ギリシャ チェコ ウェールズ

リーグB

B1 B2 B3 B4 スコットランド ハンガリー イスラエル ポーランド スイス ウクライナ オーストリア ボスニア・ヘルツェゴビナ スロベニア ジョージア アイルランド ルーマニア 北マケドニア 北アイルランド コソボ スウェーデン

リーグC

C1 C2 C3 C4 アルバニア モンテネグロ カザフスタン アイスランド フィンランド アルメニア スロバキア ブルガリア ベラルーシ キプロス フェロー諸島 エストニア サンマリノ ラトビア モルドバ ルクセンブルク

リーグD

D1 D2 ジブラルタル リトアニア マルタ アゼルバイジャン アンドラ リヒテンシュタイン

UEFAネーションズリーグ｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグ2026-27は、『DAZN』で全試合ライブ配信される。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

UEFAネーションズリーグ｜視聴方法

UEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。