カンファレンスリーグはどこで見られる？放送/配信・無料視聴方法は？

CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

欧州サッカー連盟（UEFA）主催のクラブコンペティション、UEFAカンファレンスリーグ。2026-27シーズンの同大会のリーグフェーズ開幕節が日本時間2026年10月16日(金)に開幕する。

本記事では、UEFAカンファレンスリーグのテレビ放送・ネット配信、視聴方法を紹介する。

カンファレンスリーグ2026-27｜放送・配信予定

2026-27シーズンのUEFAカンファレンスリーグは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』と『Leminoプレミアム』で注目試合をライブ配信予定。

いずれも、鈴木唯人、後藤啓介、山本理仁所属のフライブルク、南野拓実所属のモナコ、さらに谷口彰悟や小久保玲央ブライアンなど8人の日本人選手の所属するシント＝トロイデンなど、日本人選手が在籍するクラブの試合を中心にリーグフェーズから決勝までの注目試合を放送・配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド 月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額)

31日間無料トライアルあり ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

※一部試合はディレイ配信

カンファレンスリーグ2026-27｜無料視聴方法

2026-27シーズンのUEFAカンファレンスリーグは、『Leminoプレミアム』の初回無料期間を利用することで、実質無料で視聴できる。

『Leminoプレミアム』では、10月以降、今季リーグフェーズ第1節以降のカンファレンスリーグの注目試合をライブ・ディレイ配信する予定だ。

項目 内容 配信サービス Leminoプレミアム 月額料金 1,540円(税込) 無料期間 初回申込みの場合、31日間無料

初回申込みの場合は31日間の無料期間が用意されているため、この期間中であれば対象となるチャンピオンズリーグの試合や関連番組を追加料金なしで視聴できる。

ただし、無料期間終了後は月額1,540円(税込)で自動更新されるため、継続利用しない場合は更新タイミングを確認しておきたい。

Leminoの配信コンテンツは？

Lemino

Leminoでは、2026-27シーズンのUEFA主要クラブコンペティションを中心に、ライブ配信やアーカイブ配信、サッカー関連番組を提供する。

10月以降は、UEFAカンファレンスリーグの注目試合を配信するほか、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグの全試合も配信対象となっている。

コンテンツ 配信内容 UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 10月以降、全試合ライブ配信 UEFAヨーロッパリーグ2026-27 10月以降、全試合配信 UEFAカンファレンスリーグ2026-27 10月以降、注目試合を配信 UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 10月以降、全試合配信

また、試合中継だけでなく、「MATCH HIGHLIGHT」「チャンピオンズリーグダイジェスト！」「チャンピオンズリーグマガジン」といったサッカー関連コンテンツも配信される。

関連コンテンツ 内容 MATCH HIGHLIGHT 試合のハイライトコンテンツ チャンピオンズリーグダイジェスト！ チャンピオンズリーグのダイジェスト番組 チャンピオンズリーグマガジン チャンピオンズリーグ関連番組

カンファレンスリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグを含む欧州クラブコンペティションは昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

または、『Leminoプレミアム』であれば初回初月無料体験期間が設けられているため、お得に視聴することが可能だ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！CL＆EL全試合配信

Lemino

Leminoプレミアムでは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグを予選プレーオフ～決勝、ヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝までの全試合、カンファレンスリーグのリーグフェーズから決勝までの注目試合をライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年10月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。