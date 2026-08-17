チャンピオンズリーグプレーオフはいつ？試合日程・放送予定

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグの出場チームを決めるプレーオフがまもなく開催。
本記事では、開催日程、全対戦カード、放送予定を紹介する。
CLプレーオフはいつから開催？
チャンピオンズリーグプレーオフ第1戦は日本時間8月19日3:45に開催。第2戦は日本時間8月26日3:45に行われる。
CLプレーオフの全対戦カード・試合日程は？
チャンピオンズリーグプレーオフ1stレグの試合日程・キックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。
|開催日
|キックオフ
|対戦カード
|8月19日(水)
|3:45
|レフスキ・ソフィア vs AEKアテネ
|8月19日(水)
|3:45
|ディナモ・ザグレブ vs バイキング
|8月19日(水)
|3:45
|フェネルバフチェ vs リヨン
|8月19日(水)
|3:45
|NEC vs ボデ/グリムト
|8月19日(水)
|3:45
|セルティック vs LASK
|8月19日(水)
|3:45
|ハポエル・ベエルシェバ vs サバフFK
|8月19日(水)
|3:45
|スロヴァン・ブラチスラヴァ vs ツェリエ
※すべて日本時間。
チャンピオンズリーグのテレビ放送・ネット配信予定は？
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』で生中継、『WOWOWオンデマンド』でライブ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
|12,1500円
|・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合