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チャンピオンズリーグプレーオフはいつ？試合日程・放送予定

Champions League Qualification
セルティック 対 LASK
セルティック
LASK
レフスキソフィア 対 AEKアテネ
レフスキソフィア
AEKアテネ

チャンピオンズリーグプレーオフはいつから始まる？対戦カード、試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

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2026-27シーズンのチャンピオンズリーグの出場チームを決めるプレーオフがまもなく開催。

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本記事では、開催日程、全対戦カード、放送予定を紹介する。

CLプレーオフはいつから開催？

チャンピオンズリーグプレーオフ第1戦は日本時間8月19日3:45に開催。第2戦は日本時間8月26日3:45に行われる。

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CLプレーオフの全対戦カード・試合日程は？

チャンピオンズリーグプレーオフ1stレグの試合日程・キックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

開催日キックオフ対戦カード
8月19日(水)3:45レフスキ・ソフィア vs AEKアテネ
8月19日(水)3:45ディナモ・ザグレブ vs バイキング
8月19日(水)3:45フェネルバフチェ vs リヨン
8月19日(水)3:45NEC vs ボデ/グリムト
8月19日(水)3:45セルティック vs LASK
8月19日(水)3:45ハポエル・ベエルシェバ vs サバフFK
8月19日(水)3:45スロヴァン・ブラチスラヴァ vs ツェリエ

※すべて日本時間。

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チャンピオンズリーグのテレビ放送・ネット配信予定は？

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』で生中継、『WOWOWオンデマンド』でライブ配信する。

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各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)		12,1500円・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

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