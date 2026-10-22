「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年10月22日(木)に開催される。

本記事では、ドラフト会議2026のTVer無料配信の有無や視聴方法を紹介する。

プロ野球ドラフト会議2026のTVer無料配信はある？

プロ野球ドラフト会議2026は、ネット『TVer』で10月22日(木)16:40から無料ライブ配信される予定だ。

『TVer』では、地上波『TBS系列』の放送をリアルタイム配信。第1部では各球団の1巡目指名を完全生中継し、第2部「THE 運命の1日」では2巡目指名も生中継する。ただし、3巡目以降は随時速報となる。

一方、ネット『U-NEXT』では、1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信を実施。31日間無料トライアルを利用すれば、初回登録者は無料で視聴できる。

チャンネル 配信日時 内容 TVer 10/22(木)

16:40～19:54 第1部：1巡目指名を完全生中継

第2部：2巡目指名を生中継、3巡目以降は随時速報

プロ野球ドラフト会議2026のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球ドラフト会議2026は、『TVer』のほか、ネット『U-NEXT』『DAZN』でもライブ配信予定。テレビ放送は地上波『TBS系列』とCS『スカイA』で生中継を実施する。

『TVer』と『TBS系列』は1巡目・2巡目指名を生中継するが、3巡目以降は随時速報となる。『DAZN』は1位指名を中心としたパーティーライブ形式の無料配信を予定している。

1巡目から育成枠の最終指名まで視聴したい場合は、『U-NEXT』がおすすめだ。『U-NEXT』ではドラフト会議2026の完全ライブ＆見逃し配信を予定している。

放送・配信 時間 内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 10/22(木)16:40～ 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信 DAZN 10/22(木)16:20～ 1巡目指名を中心に無料ライブ配信

パーティーライブ形式で2位以下も解説 スカイA 10/22(木)16:30～21:00 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全生中継 TBS系列 10/22(木)16:40～19:54 1巡目・2巡目指名を生中継

3巡目以降は随時速報 TVer 10/22(木)16:40～19:54 TBS系列の同時配信

※放送・配信予定は変更の可能性あり。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球ドラフト会議2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

プロ野球ドラフト会議2026の模様は、ネット『U-NEXT』が1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信する。

U-NEXTでは31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。ドラフト会議2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。

まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

■U-NEXTの無料トライアル登録手順

※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。