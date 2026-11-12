野球日本代表(侍ジャパン)が、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場する。

本記事では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の地上波テレビ中継、BS・CS放送、ネット配信予定を紹介する。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の地上波テレビ中継は？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は、11月13日(金)の韓国戦と14日(土)のオーストラリア戦を『テレビ朝日系列』が生中継する。15日(日)の決勝・3位決定戦は、侍ジャパンが出場する場合のみ『TBS系列』で放送予定だ。

初戦となる11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ(台湾)戦は、地上波テレビで放送されない。

開始日時 対戦カード 地上波放送局 放送時間 11/12(木)19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 - - 11/13(金)19:00 日本 vs 韓国 テレビ朝日系列

※一部地域を除く 18:50～21:54 11/14(土)12:00 オーストラリア vs 日本 テレビ朝日系列

※BSリレーあり 12:00～15:00

※最大延長15:30 11/15(日)11:00 3位決定戦 TBS系列

※日本出場時のみ

※BSリレーあり 11:00～ 11/15(日)19:00 決勝 TBS系列

※日本出場時のみ 19:00～

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のBS・CS放送は？

衛星放送では『BS朝日』が、11月14日(土)のオーストラリア戦を15:30から試合終了までリレー中継する。地上波のテレビ朝日系列での中継が延長した場合も、15:30以降はBS朝日での放送予定だ。

11月15日(日)の3位決定戦も、日本が出場する場合はBSリレー中継が予定されている。ただし、11月10日(火)時点で放送局と開始時間の詳細は公表されていない。CS放送についても大会公式の放送予定に記載はない。

放送区分 対象試合 放送予定 BS朝日 11/14(土)オーストラリア戦 15:30～試合終了

※地上波リレー中継 BS TBS 11/15(日)3位決定戦 日本出場時のみリレー中継予定 CS放送 - -

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のネット配信予定は？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は、ネット『Amazonプライムビデオ』で侍ジャパンの予選全3試合と決勝・3位決定戦をライブ配信する。

11月12日(木)の台湾戦は『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信され、18:30から中継が始まる。決勝・3位決定戦は、日本代表が出場しない場合でも配信される。

なお、『Amazonプライムビデオ』には30日間無料体験があり、期間中もアジアプロ野球チャンピオンシップ2026の視聴が可能だ。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

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