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ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026は、11月7日(土)から北半球シリーズのラウンド4が始まる。

本記事では、ラグビーネーションズ2026北半球シリーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ラグビーネーションズ2026の地上波テレビ放送予定

ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズは、地上波『NHK総合』がラグビー日本代表の3試合を放送する。

ウェールズ戦とイングランド戦は生中継、スコットランド戦は録画放送となる。なお、ファイナルズ・ウィークエンドの『NHK総合』での放送は発表されていない。

『NHK総合』を視聴するにはNHKの受信契約が必要となる。ネット『NHK ONE』は『NHK総合』を同時配信予定だ。

キックオフ日時 対戦カード NHK総合の放送予定 11/8(日)1:40 ウェールズ vs 日本 生中継 11/15(日)1:40 イングランド vs 日本 生中継 11/21(土)23:10 スコットランド vs 日本 録画放送

[11/22(日)0:10-]

※すべて日本時間。

ラグビーネーションズ2026の衛星テレビ放送予定

11月の日本代表戦は、衛星放送『WOWOW』と『J SPORTS』でも生中継される。

『WOWOW』は日本代表戦を含む11月の全24試合を放送・配信する予定だ。『J SPORTS』は日本代表の北半球シリーズ3試合とファイナルズの順位決定戦を中継する。

※すべて日本時間。

ラグビーネーションズ2026のネット配信予定

11月のラグビーネーションズチャンピオンシップ2026は、北半球シリーズのラウンド4～6の18試合と、ファイナルズ・ウィークエンドの順位決定戦6試合を合わせた全24試合が行われる。

『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』が全24試合をライブ配信。日本代表の4試合は『J SPORTSオンデマンド』でも視聴できる。『J SPORTSオンデマンド』で配信される試合はAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴可能だ。

ラグビーネーションズ2026のおすすめ視聴方法

WOWOW

【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり

日本vsウェールズをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。