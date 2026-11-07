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20260718 rugby japan(C)Getty images
ラグビーネーションズ2026北半球シリーズはLeminoでライブ配信！31日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？｜北半球シリーズ

ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026北半球シリーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介。日本代表の試合が見られるチャンネルは？

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ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026

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ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026は、11月7日(土)から北半球シリーズのラウンド4が始まる。

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本記事では、ラグビーネーションズ2026北半球シリーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ラグビーネーションズ2026の地上波テレビ放送予定

ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズは、地上波『NHK総合』がラグビー日本代表の3試合を放送する。

ウェールズ戦とイングランド戦は生中継、スコットランド戦は録画放送となる。なお、ファイナルズ・ウィークエンドの『NHK総合』での放送は発表されていない。

『NHK総合』を視聴するにはNHKの受信契約が必要となる。ネット『NHK ONE』は『NHK総合』を同時配信予定だ。

キックオフ日時

対戦カード

NHK総合の放送予定

11/8(日)1:40

ウェールズ vs 日本

生中継

11/15(日)1:40

イングランド vs 日本

生中継

11/21(土)23:10

スコットランド vs 日本

録画放送
[11/22(日)0:10-]

※すべて日本時間。

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ラグビーネーションズ2026の衛星テレビ放送予定

11月の日本代表戦は、衛星放送『WOWOW』と『J SPORTS』でも生中継される。

『WOWOW』は日本代表戦を含む11月の全24試合を放送・配信する予定だ。『J SPORTS』は日本代表の北半球シリーズ3試合とファイナルズの順位決定戦を中継する。

キックオフ日時

対戦カード

WOWOW

J SPORTS

11/8(日)1:40

ウェールズ vs 日本

WOWOWプライム
生中継

J SPORTS 1
生中継

11/15(日)1:40

イングランド vs 日本

WOWOWプライム
生中継

J SPORTS 1
生中継

11/21(土)23:10

スコットランド vs 日本

WOWOWライブ
生中継

J SPORTS 1
生中継

11/28(土)～11/30(月)

日本 vs 対戦相手未定
(順位決定戦)

WOWOW
生中継

J SPORTS
生中継

※すべて日本時間。

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ラグビーネーションズ2026のネット配信予定

11月のラグビーネーションズチャンピオンシップ2026は、北半球シリーズのラウンド4～6の18試合と、ファイナルズ・ウィークエンドの順位決定戦6試合を合わせた全24試合が行われる。

Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』が全24試合をライブ配信。日本代表の4試合は『J SPORTSオンデマンド』でも視聴できる。『J SPORTSオンデマンド』で配信される試合はAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴可能だ。

配信サービス

配信対象

Leminoプレミアム
[31日間無料体験あり]

11月の全24試合

Amazon J SPORTSチャンネル
[3日間無料体験あり]

日本代表の4試合

WOWOWオンデマンド

11月の全24試合

J SPORTSオンデマンド

日本代表の4試合

NHK ONE
※受信料の支払いが前提

日本代表の北半球シリーズ3試合
※スコットランド戦は録画

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ラグビーネーションズ2026のおすすめ視聴方法

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【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり

日本vsウェールズをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

  1. Lemino公式ウェブサイトへアクセスし、「Leminoプレミアムに入会する」を選択。
  2. dアカウントでログイン。持っていない場合は新規作成する。
  3. クレジットカードなどの決済情報を入力。
  4. 内容を確認して登録完了。すぐに視聴を開始できる。

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

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【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

ラグビーネーションズはWOWOWで中継！衛星放送＆オンデマンドで視聴可能今すぐ視聴

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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