ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026は、11月7日(土)から北半球シリーズのラウンド4が始まる。
本記事では、ラグビーネーションズ2026北半球シリーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ラグビーネーションズ2026の地上波テレビ放送予定
ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズは、地上波『NHK総合』がラグビー日本代表の3試合を放送する。
ウェールズ戦とイングランド戦は生中継、スコットランド戦は録画放送となる。なお、ファイナルズ・ウィークエンドの『NHK総合』での放送は発表されていない。
『NHK総合』を視聴するにはNHKの受信契約が必要となる。ネット『NHK ONE』は『NHK総合』を同時配信予定だ。
キックオフ日時
対戦カード
NHK総合の放送予定
11/8(日)1:40
ウェールズ vs 日本
生中継
11/15(日)1:40
イングランド vs 日本
生中継
11/21(土)23:10
スコットランド vs 日本
録画放送
※すべて日本時間。
ラグビーネーションズ2026の衛星テレビ放送予定
11月の日本代表戦は、衛星放送『WOWOW』と『J SPORTS』でも生中継される。
『WOWOW』は日本代表戦を含む11月の全24試合を放送・配信する予定だ。『J SPORTS』は日本代表の北半球シリーズ3試合とファイナルズの順位決定戦を中継する。
キックオフ日時
対戦カード
WOWOW
J SPORTS
11/8(日)1:40
ウェールズ vs 日本
WOWOWプライム
J SPORTS 1
11/15(日)1:40
イングランド vs 日本
WOWOWプライム
J SPORTS 1
11/21(土)23:10
スコットランド vs 日本
WOWOWライブ
J SPORTS 1
11/28(土)～11/30(月)
日本 vs 対戦相手未定
WOWOW
J SPORTS
※すべて日本時間。
ラグビーネーションズ2026のネット配信予定
11月のラグビーネーションズチャンピオンシップ2026は、北半球シリーズのラウンド4～6の18試合と、ファイナルズ・ウィークエンドの順位決定戦6試合を合わせた全24試合が行われる。
『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』が全24試合をライブ配信。日本代表の4試合は『J SPORTSオンデマンド』でも視聴できる。『J SPORTSオンデマンド』で配信される試合はAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴可能だ。
配信サービス
配信対象
Leminoプレミアム
11月の全24試合
Amazon J SPORTSチャンネル
日本代表の4試合
11月の全24試合
日本代表の4試合
NHK ONE
日本代表の北半球シリーズ3試合
ラグビーネーションズ2026のおすすめ視聴方法
【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり
日本vsウェールズをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。
月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。
Leminoプレミアムの登録手順
- Lemino公式ウェブサイトへアクセスし、「Leminoプレミアムに入会する」を選択。
- dアカウントでログイン。持っていない場合は新規作成する。
- クレジットカードなどの決済情報を入力。
- 内容を確認して登録完了。すぐに視聴を開始できる。
なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。
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ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！
ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。
『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。
※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。