バレーボールアジア選手権男子2026予選ラウンドの男子日本代表vs男子オマーン代表が、9月4日(金)に行われる。

本記事では、日本vsオマーンの地上波・BS・CSテレビ放送の有無、ネット配信予定、中継局一覧を紹介する。

日本vsオマーンの地上波テレビ放送・BS/CS中継はある？

バレーボール男子アジア選手権2026で、日本は予選ラウンドのプールAに入り、オマーン、バーレーン、オーストラリアと対戦する。大会初戦となるオマーン戦は、日本時間9月4日(金)19:30に開始予定だ。

試合の模様は、地上波テレビ『フジテレビ系列』が生中継。番組の放送時間は19:00～20:54に予定されており、試合展開によって延長対応も行われる。

また、衛星放送はCS『フジテレビTWO』でも19:20～22:50に生中継予定だ。

なお、翌9月5日(土)13:30～17:00には『フジテレビONE』で録画放送も予定されている。

地上波テレビ放送情報

対戦カード：男子日本代表 vs 男子オマーン代表

テレビ放送：フジテレビ系列

放送時間：9月4日(金)19:00～20:54

BS・CSテレビ放送情報

対戦カード：男子日本代表 vs 男子オマーン代表

テレビ放送： フジテレビTWO

放送時間：9月4日(金)19:20～22:50

日本vsオマーンのネット配信は？中継局一覧

日本vsオマーンは、地上波『フジテレビ系列』およびCS『フジテレビTWO』以外にも様々な方法で視聴することができる。

ネット配信では、『TVer』や『FODプレミアム』で日本vsオマーンをライブ視聴可能となっている。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。日本vsオマーンは9月4日(金)19:20からライブ配信開始予定となっている。

また、『Volleyball TV』でも日本vsオマーンをライブ配信予定。スマートフォンやPC、タブレットなどから試合をチェックできる。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon) ネット 〇 FODプレミアム ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビTWO 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 NHK 地上波/衛星放送 × U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

日本vsオマーンのおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsオマーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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