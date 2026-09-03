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volleyball japan menGetty Images
【バレー男子アジア選手権】日本戦はFOD Amazonでライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

バレー男子日本代表vsオマーン代表の地上波テレビ放送・BS・CS・ネット配信は？｜アジア選手権2026

バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンド第1戦、日本代表対オマーン代表の地上波テレビ放送はある？BS・CS衛星中継、ネット配信は？チャンネル一覧を紹介。

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バレーボールアジア選手権男子2026予選ラウンドの男子日本代表vs男子オマーン代表が、9月4日(金)に行われる。

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本記事では、日本vsオマーンの地上波・BS・CSテレビ放送の有無、ネット配信予定、中継局一覧を紹介する。

日本vsオマーンの地上波テレビ放送・BS/CS中継はある？

バレーボール男子アジア選手権2026で、日本は予選ラウンドのプールAに入り、オマーン、バーレーン、オーストラリアと対戦する。大会初戦となるオマーン戦は、日本時間9月4日(金)19:30に開始予定だ。

試合の模様は、地上波テレビ『フジテレビ系列』が生中継。番組の放送時間は19:00～20:54に予定されており、試合展開によって延長対応も行われる。

また、衛星放送はCS『フジテレビTWO』でも19:20～22:50に生中継予定だ。

なお、翌9月5日(土)13:30～17:00には『フジテレビONE』で録画放送も予定されている。

地上波テレビ放送情報

  • 対戦カード：男子日本代表 vs 男子オマーン代表
  • テレビ放送：フジテレビ系列
  • 放送時間：9月4日(金)19:00～20:54

BS・CSテレビ放送情報

  • 対戦カード：男子日本代表 vs 男子オマーン代表
  • テレビ放送：フジテレビTWO
  • 放送時間：9月4日(金)19:20～22:50
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日本vsオマーンのネット配信は？中継局一覧

日本vsオマーンは、地上波『フジテレビ系列』およびCS『フジテレビTWO』以外にも様々な方法で視聴することができる。

ネット配信では、『TVer』や『FODプレミアム』で日本vsオマーンをライブ視聴可能となっている。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。日本vsオマーンは9月4日(金)19:20からライブ配信開始予定となっている。

また、『Volleyball TV』でも日本vsオマーンをライブ配信予定。スマートフォンやPC、タブレットなどから試合をチェックできる。

チャンネル

形態

生中継

FOD(Amazon)

ネット

FODプレミアム

ネット

Volleyball TV
(英語音声)

ネット

TVer

ネット

フジテレビTWO

衛星放送

フジテレビ系列

地上波

NHK

地上波/衛星放送

×

U-NEXT

ネット

×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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日本vsオマーンのおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsオマーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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