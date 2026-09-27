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UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoトルコ
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu
team-logoイタリア
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Yuta Tokuma
協力：

【9月29日】トルコvsイタリアのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第2節

トルコ 対 イタリア
トルコ
イタリア
UEFAネーションズリーグ リーグA

UEFAネーションズリーグ第2節、トルコ対イタリアのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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UEFAネーションズリーグ第2節が日本時間2026年9月29日(火)に開催。トルコ代表とイタリア代表が対戦する。

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本記事では、トルコvsイタリアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

トルコvsイタリア｜試合日程・キックオフ時間

トルコvsイタリアは、日本時間9月29日(火)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第2節
  • 日時：2026年9月29日(火)3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：トルコvsイタリア
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トルコvsイタリア｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのトルコvsイタリアは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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トルコvsイタリアのおすすめ視聴方法

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トルコvsイタリア｜チーム情報

トルコ vs イタリア 予想スタメン

3-4-2-1
トルコ crest
トルコ
TUR
フォーメーション
イタリア crest
イタリア
ITA
4-3-3
アルタイ・バユンドゥルアルタイ・バユンドゥルアブドゥルケリム・バルダクチアブドゥルケリム・バルダクチメフメト・ゼキ・チェリクメフメト・ゼキ・チェリクメリフ・デミラルメリフ・デミラルエヴレン・エレン・エルマリエヴレン・エレン・エルマリアルダ・ギュレルアルダ・ギュレルサリフ・エズジャンサリフ・エズジャンイスマイル・ユクセキイスマイル・ユクセキフェルディ・カディオグルフェルディ・カディオグルケレム・アクトゥルコールケレム・アクトゥルコールデニス・ギュルデニス・ギュルジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンマリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリアレッサンドロ・バストーニアレッサンドロ・バストーニジョバンニ・ディ・ロレンツォジョバンニ・ディ・ロレンツォジョルジョ・スカルヴィーニジョルジョ・スカルヴィーニニコロ・バレッラニコロ・バレッラダヴィデ・フラッテージダヴィデ・フラッテージI. DoumbiaI. Doumbiaジャンルカ・スカマッカジャンルカ・スカマッカジャコモ・ラスパドーリジャコモ・ラスパドーリダニエル・マルディーニダニエル・マルディーニ
イタリア crest
イタリア
ITA
3-4-2-1
トルコ

先発メンバー

イタリア

マネージャー

  • ヴィンチェンツォ・モンテッラ
  • ロベルト・マンチーニ

成績

TUR

TUR - 直近成績

VEN
2-1
AUS
2-0
PAR
0-1
USA
3-2
FRA
0-1
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
ITA

ITA - 直近成績

NIR
2-0
BIH
1-1
LUX
0-1
GRE
0-1
BEL
0-2
得点（失点）
5/3
2.5ゴール以上の試合
0/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

トルコドローイタリア
0
3
2
親善試合
イタリア badge
イタリア
ITA
0
トルコ badge
トルコ
TUR
0
終了
親善試合
トルコ badge
トルコ
TUR
2
イタリア badge
イタリア
ITA
3
終了
UEFA EURO
トルコ badge
トルコ
TUR
0
イタリア badge
イタリア
ITA
3
終了
親善試合
イタリア badge
イタリア
ITA
1
トルコ badge
トルコ
TUR
1
終了
親善試合
イタリア badge
イタリア
ITA
1
トルコ badge
トルコ
TUR
1
終了
4得点8
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA1

#PFA+/-勝点直近成績
1
ベルギーベルギーBEL
110020+23
2
フランスフランスFRA
110010+13
3
トルコトルコTUR
100101-10
4
イタリアイタリアITA
100102-20
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格


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