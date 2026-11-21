ボクシング・飯村樹輝弥が出場する「TREASURE BOXING PROMOTION 16」が11月21日(土)、後楽園ホールで開催される。

本記事では「TREASURE BOXING PROMOTION 16」の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

TREASURE BOXING PROMOTION 16｜概要

「TREASURE BOXING PROMOTION 16」は、11月21日(土)に後楽園ホールで開催されるボクシングイベント。17:45開始予定となっている。

メインカードでは、世界挑戦経験を持つ実力者・飯村樹輝弥が再起戦に臨む。13戦全勝の変則サウスポー世界ランカー、アルビン・ジョン・パシオネスと対戦する。

「TREASURE BOXING PROMOTION 16」の模様は、U-NEXTでライブ配信される。

試合

51.8kg契約：飯村 樹輝弥 vs アルビン・ジョン・パシオネス

ミドル級：緑川 創 vs ダン・ダグレス

Sバンタム級：横山 葵海 vs ケビン・アセニエロ

女子Lフライ級：パッタラワディー・ソムカエオ vs 田口 心温

ミニマム級：國川 透也 vs フランツ・カール・ムイソ

54.5kg契約：阿南 将汰 vs 大内 博貴

放送・配信予定

公演：TREASURE BOXING PROMOTION 16

開演：11月21日(土)17:45

配信：U-NEXT(ライブ&見逃し配信)

見逃し配信期間 : 見逃し配信準備完了次第〜1月9日 23:59まで

U-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「TREASURE BOXING PROMOTION 16」は『U-NEXT』が独占配信する。見放題配信で視聴することができる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。