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J1 リーグ
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Yuta Tokuma

【9月2日】東京ヴェルディvsヴィッセル神戸の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第5節

J1 リーグ
東京ヴェルディ 対 ヴィッセル神戸
東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第5節、東京ヴェルディ対ヴィッセル神戸の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年9月2日(水)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第5節で、東京ヴェルディとヴィッセル神戸が対戦する。

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本記事では、東京ヴェルディとヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

東京ヴェルディvsヴィッセル神戸｜試合スケジュール・キックオフ時間

東京ヴェルディvsヴィッセル神戸は、9月2日(水)に東京Vのホーム、味の素スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第5節
  • 日時：2026年9月2日(水) 19:00キックオフ
  • 対戦：東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸
  • 会場：味の素スタジアム
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東京ヴェルディvsヴィッセル神戸｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第5節の東京ヴェルディvsヴィッセル神戸は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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東京ヴェルディvsヴィッセル神戸のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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東京ヴェルディvsヴィッセル神戸 チーム情報

東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸 予想スタメン

東京ヴェルディ crest
東京ヴェルディ
TVE
フォーメーション
ヴィッセル神戸 crest
ヴィッセル神戸
KOB
ヴィッセル神戸 crest
ヴィッセル神戸
KOB

マネージャー

  • 城福浩

成績

TVE

TVE - 直近成績

KWF
1-1
KAR
1-3
OKA
0-0
THK
4-1
KAN
0-2
得点（失点）
6/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
KOB

KOB - 直近成績

AVF
0-1
FCT
2-2
YFM
1-0
VTS
2-1
OSA
1-0
得点（失点）
6/4
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

東京ヴェルディドローヴィッセル神戸
1
1
3
J1 リーグ
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
4
東京ヴェルディ badge
東京ヴェルディ
TVE
0
終了
J1 リーグ
東京ヴェルディ badge
東京ヴェルディ
TVE
0
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
1
終了
J1 リーグ
東京ヴェルディ badge
東京ヴェルディ
TVE
1
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
1
終了
J1 リーグ
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
0
東京ヴェルディ badge
東京ヴェルディ
TVE
1
終了
J2 リーグ
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
2
東京ヴェルディ badge
東京ヴェルディ
TVE
1
終了
3得点8
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
柏レイソル柏レイソルKAR
4400104+612
2
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
4400116+512
3
FC町田ゼルビアFC町田ゼルビアMAZ
4310133+1010
4
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島SHI
422082+68
5
FC東京FC東京FCT
421187+17
6
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
421143+17
7
川崎フロンターレ川崎フロンターレKWF
413086+26
8
名古屋グランパス名古屋グランパスNAG
420265+16
9
横浜F・マリノス横浜F・マリノスYFM
42027706
10
セレッソ大阪セレッソ大阪OSA
420235-26
11
水戸ホーリーホック水戸ホーリーホックMIH
412165+15
12
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
412167-15
13
ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山OKA
411234-14
14
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
411268-24
15
アビスパ福岡アビスパ福岡AVF
41036603
16
清水エスパルス清水エスパルスSSP
410313-23
17
浦和レッズ浦和レッズURD
4103813-53
18
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎VVN
410349-53
19
東京ヴェルディ東京ヴェルディTVE
402226-42
20
ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉JEF
4004213-110
AFC Champions League
降格

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