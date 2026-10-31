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プレミアリーグ
team-logoトッテナム
Tottenham Hotspur Stadium
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トッテナム対クリスタル・パレスはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【11月1日】トッテナムvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第9節

プレミアリーグ
トッテナム 対 クリスタル・パレス
トッテナム
クリスタル・パレス
鎌田大地
冨安健洋

【鎌田大地出場予定】2026-27プレミアリーグ第9節、トッテナム・ホットスパーvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節が日本時間11月1日(日)に開催。トッテナム・ホットスパーと、鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

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本記事では、トッテナムvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

トッテナムvsクリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

トッテナムvsクリスタル・パレスは、日本時間2026年11月1日(日)にトッテナムのホーム、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第9節
  • 日時：2026年11月1日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：トッテナム・ホットスパー vs クリスタル・パレス
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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トッテナムvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定

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トッテナムvsクリスタル・パレスのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

トッテナムvsクリスタル・パレスの予想スタメンは？

トッテナム vs クリスタル・パレス 予想スタメン

4-2-3-1
トッテナム crest
トッテナム
TOT
フォーメーション
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
3-4-2-1
アントニーン・キンスキーアントニーン・キンスキーヤン・ポール・ファン・ヘッケヤン・ポール・ファン・ヘッケペドロ・ポロペドロ・ポロミッキー・ファン・デ・フェンミッキー・ファン・デ・フェンアンドリュー・ロバートソンアンドリュー・ロバートソンマテウス・フェルナンデスマテウス・フェルナンデスマティス・テルマティス・テルモハメド・クドゥスモハメド・クドゥスコナー・ギャラガーコナー・ギャラガーサンドロ・トナーリサンドロ・トナーリドミニク・ソランケドミニク・ソランケディーン・ヘンダーソンディーン・ヘンダーソンアクセル・ディサシアクセル・ディサシクリス・リチャーズクリス・リチャーズジェイディー・カンヴォジェイディー・カンヴォジェレミ・ピノジェレミ・ピノドワイト・マクニールドワイト・マクニールタイリック・ミッチェルタイリック・ミッチェルteam-logoアナン・カライリ鎌田大地鎌田大地アダム・ウォートンアダム・ウォートンジャン＝フィリップ・マテタジャン＝フィリップ・マテタ
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
4-2-3-1
トッテナム

先発メンバー

クリスタル・パレス

マネージャー

  • ロベルト・デ・ゼルビ
  • ピエール・セージ

成績

TOT

TOT - 直近成績

LIV
3-1
AVL
2-3
MUN
1-1
COV
3-1
CHE
0-2
得点（失点）
9/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
CRY

CRY - 直近成績

OL
3-2
BHA
5-0
BJK
2-2
NEW
0-2
FUL
0-1
得点（失点）
5/12
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

トッテナムドロークリスタル・パレス
2
0
3
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
3
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
0
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
トッテナム badge
トッテナム
TOT
0
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
3
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
5得点7
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
8701209+1121
2
アーセナルアーセナルARS
8701135+821
3
ブライトンブライトンBHA
8512237+1616
4
リヴァプールリヴァプールLIV
8431118+315
5
チェルシーチェルシーCHE
84131715+213
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
8251149+511
7
リーズリーズLEE
825196+311
8
ニューカッスルニューカッスルNEW
83231214-211
9
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
8323912-311
10
ハル・シティハル・シティHUL
824298+110
11
エヴァートンエヴァートンEVE
824289-110
12
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
83141216-410
13
ボーンマスボーンマスBOU
82331213-19
14
トッテナムトッテナムTOT
8233810-29
15
フラムフラムFUL
8224810-28
16
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
81431013-37
17
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
8215919-107
18
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
8134610-46
19
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
8206615-96
20
サンダーランドサンダーランドSUN
8125614-85
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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