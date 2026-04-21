元ドイツ代表MFトニ・クロース氏（36）が20日、ローレウス世界スポーツ賞を受賞した。

ドイツ代表、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘンなどで活躍したクロース氏は、その輝かしいキャリアと功績を称えられ、スポーツ界のアカデミー賞と言われるローレウス世界スポーツ賞を受賞。授賞式では、チームの中の一選手としてプレーすることがフットボールで成功をつかむ鍵と説いている。

「僕は“チームの選手”であるように務めた。チームとしてプレーしなければ偉業は成し遂げられないと分かっていたんだ」

「そうプレーするからって、チームに11人とか25人のお友達がいるわけじゃない。そんなことは不可能だ。だけど成功をつかんだチームでは、選手たちはいつチームになるべきか、エゴを捨てるべきか、個人技をチームのために使うべきかを理解していた。それこそが偉業を果たす鍵となるんだよ」

2024年、キャリア最高の時期を過ごしながらも引退を決断したクロース氏。その決断を後悔したことはなかったのだろうか。

「本当にないんだ。そんなの考えたこともない。僕は理想的な形でやめることができた」

「僕は本を閉じたんだ。いつ振り返っても、これ以上はない形でやめられたと感じる。あそこでやめていなかったら、その後に起こることは、それまでよりも劣ることばかりだったろう。今、僕は新たなモチベーションを持って、また違うプロジェクトに取り組んでいる。選手時代については、あれ以上素晴らしい終わりはなかったと思う。僕は幸せだった」

「今、言葉はどんどんと価値を失っているように思う。でも僕のマドリーでキャリアを終えるという意思ははっきりしていたし、その目標をちゃんと果たしたかった。人々には、自分の言葉にはちゃんと価値があると思ってもらいたかったんだよ。今、言葉というものは少し信用性を失っていると思う」

クロース氏はまた、MFフェデ・バルベルデについても言及。クロース氏に憧れ、背中を追いかけてきたウルグアイ代表MFは、今季同氏の背番号8を継承するなどしている。

クロース氏はそんな“愛弟子”について「彼こそが最高の選手だ。とても短い言葉だが、とても明確だろう」と称賛している。