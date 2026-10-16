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Yuta Tokuma

亀田和毅vsフィゲロアはいつ？試合日程・テレビ中継予定

ボクシングWBA世界フェザー級タイトルマッチ、亀田和毅vsブランドン・フィゲロアの試合日程やテレビ中継予定、視聴方法を紹介。

日本時間2026年10月18日(日)、アメリカのラスベガスで開催されるPBC主催の「The Fight」にて、亀田和毅がWBA世界フェザー級王者ブランドン・フィゲロアに挑戦する。

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本記事では、亀田和毅vsフィゲロアの試合日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

亀田和毅vsフィゲロアはいつ？試合日程

ボクシングのWBA世界フェザー級タイトルマッチ、亀田和毅vsブランドン・フィゲロアは、日本時間2026年10月18日(日)にアメリカのラスベガスにあるザ・コスモポリタン・オブ・ラスベガス内の「ザ・チェルシー」で開催される。

亀田和毅vsフィゲロアは、PBC(プレミア・ボクシング・チャンピオンズ)が主催するイベントのセミファイナルとして行われる。

項目

内容

大会名

PBC「The Fight」（フンドラvsハドリベイ）

開催日

10月18日(日) ※日本時間

開始（第1試合）

6:50予定

会場

ザ・チェルシー／ザ・コスモポリタン・オブ・ラスベガス
（アメリカ・ネバダ州ラスベガス）

試合数

全4試合

対戦カード

「The Fight」では、現在4試合が発表されている。亀田和毅vsブランドン・フィゲロアのWBA世界フェザー級タイトルマッチは、セミファイナルとして行われる予定で、日本時間11:00～13:00ごろの開始が予想される。開始時間は当日の試合進行によって前後する可能性がある。

試合

対戦カード

階級

第1試合

マルコ・ロメロ vs ブラウリオ・フェレイラ

スーパーミドル級 8回戦

第2試合

アルマンド・レセンディス vs コーエン・マズーディエ

スーパーミドル級 10回戦

第3試合

ブランドン・フィゲロア vs 亀田和毅

WBA世界フェザー級タイトルマッチ 12回戦

第4試合

セバスチャン・フンドラ vs エルマル・ハドリベイ

WBC世界スーパーウェルター級タイトルマッチ 12回戦

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亀田和毅vsフィゲロアのテレビ放送・ネット配信

亀田和毅vsフィゲロアなどが行われる「The Fight」は、DAZNでライブ配信される。このため、その他のプラットフォームや地上波テレビ各局などでの放送はない。

配信日時

プラットフォーム

10/18(日)9:00 配信開始

DAZN

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亀田和毅vsフィゲロアのおすすめ視聴方法

WBA世界フェザー級タイトルマッチ、亀田和毅vsブランドン・フィゲロアは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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