亀田和毅vsフィゲロアはいつ？試合日程・テレビ中継予定

日本時間2026年10月18日(日)、アメリカのラスベガスで開催されるPBC主催の「The Fight」にて、亀田和毅がWBA世界フェザー級王者ブランドン・フィゲロアに挑戦する。

本記事では、亀田和毅vsフィゲロアの試合日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

亀田和毅vsフィゲロアはいつ？試合日程

ボクシングのWBA世界フェザー級タイトルマッチ、亀田和毅vsブランドン・フィゲロアは、日本時間2026年10月18日(日)にアメリカのラスベガスにあるザ・コスモポリタン・オブ・ラスベガス内の「ザ・チェルシー」で開催される。

亀田和毅vsフィゲロアは、PBC(プレミア・ボクシング・チャンピオンズ)が主催するイベントのセミファイナルとして行われる。

項目 内容 大会名 PBC「The Fight」（フンドラvsハドリベイ） 開催日 10月18日(日) ※日本時間 開始（第1試合） 6:50予定 会場 ザ・チェルシー／ザ・コスモポリタン・オブ・ラスベガス

（アメリカ・ネバダ州ラスベガス） 試合数 全4試合

対戦カード

「The Fight」では、現在4試合が発表されている。亀田和毅vsブランドン・フィゲロアのWBA世界フェザー級タイトルマッチは、セミファイナルとして行われる予定で、日本時間11:00～13:00ごろの開始が予想される。開始時間は当日の試合進行によって前後する可能性がある。

試合 対戦カード 階級 第1試合 マルコ・ロメロ vs ブラウリオ・フェレイラ スーパーミドル級 8回戦 第2試合 アルマンド・レセンディス vs コーエン・マズーディエ スーパーミドル級 10回戦 第3試合 ブランドン・フィゲロア vs 亀田和毅 WBA世界フェザー級タイトルマッチ 12回戦 第4試合 セバスチャン・フンドラ vs エルマル・ハドリベイ WBC世界スーパーウェルター級タイトルマッチ 12回戦

亀田和毅vsフィゲロアのテレビ放送・ネット配信

亀田和毅vsフィゲロアなどが行われる「The Fight」は、DAZNでライブ配信される。このため、その他のプラットフォームや地上波テレビ各局などでの放送はない。

配信日時 プラットフォーム 10/18(日)9:00 配信開始 DAZN

亀田和毅vsフィゲロアのおすすめ視聴方法

WBA世界フェザー級タイトルマッチ、亀田和毅vsブランドン・フィゲロアは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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