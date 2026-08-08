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J1 リーグ
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Yuta Tokuma

【8月9日】東京ヴェルディvs川崎フロンターレの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第1節

J1 リーグ
東京ヴェルディ 対 川崎フロンターレ
東京ヴェルディ
川崎フロンターレ

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第1節、東京ヴェルディ対川崎フロンターレの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年8月9日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第1節で、東京ヴェルディと川崎フロンターレ対戦する。

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本記事では、東京ヴェルディと川崎フロンターレの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

東京ヴェルディvs川崎フロンターレ｜試合日程・キックオフ時間

東京ヴェルディvs川崎フロンターレは、8月9日(日)に東京Vのホーム、味の素スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第1節
  • 日時：2026年8月9日(日)18:00キックオフ
  • 対戦：東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ
  • 会場：味の素スタジアム

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東京ヴェルディvs川崎フロンターレ｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第1節の東京ヴェルディvs川崎フロンターレは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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東京ヴェルディvs川崎フロンターレのおすすめ視聴方法

2026-27シーズJリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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東京ヴェルディvs川崎フロンターレ チーム情報

東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ スタメン

東京ヴェルディHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestKWF
1
マテウス・ヴィドット
6
宮原和也
15
鈴木海音
4
林直樹
20
食野壮磨
7
松橋優安
16
平川怜
18
溝口修平
14
福田湧矢
22
内田陽介
9
染野唯月
49
スベンド・ブローダーセン
3
谷口栄斗
13
三浦颯太
29
山原怜音
4
P. Romano
17
伊藤達哉
6
山本悠樹
14
脇坂泰斗
18
紺野和也
8
橘田健人
20
持山匡佑

4-2-3-1

KWFAway team crest

TVE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 城福浩

KWF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 長谷部茂利

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

TVE
-直近成績

ゴールを許す
4/11
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

KWF
-直近成績

ゴールを許す
5/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

TVE

直近の 5 試合

KWF

1

Win

1

Draw

3

勝利

5

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表

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