今日の阪神タイガース中継は？広島戦の無料視聴・地上波テレビ放送はある？

2026シーズンのプロ野球は、10月3日(土)にセ・リーグ公式戦が開催。リーグ優勝までマジック1としている阪神タイガースは、敵地マツダスタジアムで広島東洋カープと対戦する。

本記事では、今日の阪神タイガースの中継予定や無料視聴方法をまとめている。

今日の阪神タイガース試合日程・プレイボール時間

阪神タイガースは10月3日(土)に広島東洋カープとマツダスタジアムで対戦する。

優勝マジックを1とした阪神は才木浩人がマウンドに上がる。9月は中日戦(9/13)、DeNA戦(9/20と9/26)で登板し、計21イニングで3失点と安定のピッチングを披露。球団史上初とのリーグ連覇が懸かる大一番に臨む。

日時 対戦カード 予告先発 今季の対戦成績 10/3(土)

14:00 広島 vs 阪神 広島：森下暢仁

阪神：才木浩人 阪神が11勝10敗1分で勝ち越し中

今日の阪神タイガース中継はどこで見られる？地上波放送は？

J SPORTS

10月3日(土)に行われる阪神タイガースと広島東洋カープの一戦は、地上波が『広島テレビ』と『サンテレビ』のローカル局が担当。ネットでは『J SPORTSオンデマンド』とAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』がライブ配信を行う。

広島vs阪神を無料で視聴する方法は？

Amazon

広島主催試合はJ SPORTSで視聴可能！Amazonなら無料体験で見られる

広島東洋カープの主催試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で3日間の無料トライアルを利用して視聴することができる。このため、10月3日開催の広島vs阪神も視聴可能だ。

■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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