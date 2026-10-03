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【10月3日】広島vs阪神はAmazon J SPORTSでライブ配信！今すぐ無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

今日の阪神タイガース中継は？広島戦の無料視聴・地上波テレビ放送はある？

今日の阪神タイガース中継予定は？10月3日のマジック1優勝決定戦、広島東洋カープ戦の無料視聴方法・地上波テレビ放送スケジュールを紹介。

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阪神のリーグ優勝決定なるか？
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10月3日(土)開催の広島vs阪神

Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTSチャンネル」で配信！

無料トライアルあり！今すぐ視聴開始

【10/3】広島vs阪神をライブ配信

2026シーズンのプロ野球は、10月3日(土)にセ・リーグ公式戦が開催。リーグ優勝までマジック1としている阪神タイガースは、敵地マツダスタジアムで広島東洋カープと対戦する。

【10月3日】広島vs阪神はAmazon J SPORTSでライブ配信！無料体験で視聴可能無料体験で視聴

本記事では、今日の阪神タイガースの中継予定や無料視聴方法をまとめている。

今日の阪神タイガース試合日程・プレイボール時間

阪神タイガースは10月3日(土)に広島東洋カープとマツダスタジアムで対戦する。

優勝マジックを1とした阪神は才木浩人がマウンドに上がる。9月は中日戦(9/13)、DeNA戦(9/20と9/26)で登板し、計21イニングで3失点と安定のピッチングを披露。球団史上初とのリーグ連覇が懸かる大一番に臨む。

日時

対戦カード

予告先発

今季の対戦成績

10/3(土)
14:00

広島 vs 阪神

広島：森下暢仁
阪神：才木浩人

阪神が11勝10敗1分で勝ち越し中

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今日の阪神タイガース中継はどこで見られる？地上波放送は？

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10月3日(土)に行われる阪神タイガースと広島東洋カープの一戦は、地上波が『広島テレビ』と『サンテレビ』のローカル局が担当。ネットでは『J SPORTSオンデマンド』とAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』がライブ配信を行う。

日時・カード

テレビ(地上波/衛星)

ネット(スマホ/タブレット)

10/3(土)
14:00
広島 vs 阪神

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広島vs阪神を無料で視聴する方法は？

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広島主催試合はJ SPORTSで視聴可能！Amazonなら無料体験で見られる

広島東洋カープの主催試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で3日間の無料トライアルを利用して視聴することができる。このため、10月3日開催の広島vs阪神も視聴可能だ。

■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法

  1. Amazon「J SPORTS」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ無料体験」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

▶【無料体験あり】J SPORTSオンデマンドで広島vs阪神を視聴！

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