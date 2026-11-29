タイドラマ『MR. FANBOY』がU-NEXTで日本で初めて独占配信される。

本記事ではタイドラマ『MR. FANBOY』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

『MR. FANBOY』とは？

『MR. FANBOY』は、『Cutie Pie』シリーズや『Bed Friend』などのヒット作を手掛けてきた制作会社Mandee Workによる最新のタイBLドラマである。『Bed Friend』に出演したジェームスをはじめとする豪華キャストが集結し、放送前から注目を集めている。12月には日本でファンイベントが開催されるなど、国内でも高い人気を誇る作品である。

物語は、俳優・ナインのファンである青年ワーンが、ナインの相手役を務めるサードから「迷惑ファン」と勘違いされ、最悪の出会いを果たすところから始まる。ひょんなことから、ナインとサードが主演するドラマへの出演が決まったワーンは、思わぬハプニングの連続で一躍注目の的となる。芸能界の厳しさに直面するなか、当初は苦手意識を抱いていたサードに助けられ、次第に2人の距離は縮まっていく。

『MR. FANBOY』｜概要

U-NEXTでは本作を11月25日（水）12時より独占配信。配信スケジュールは以下のようになっている。

【配信開始日】

第1話～第6話：2026年11月25日（水）12:00

第7話～第9話：2026年11月27日（金）12:00

第10話～第12話：2026年12月1日（火）12:00

『MR. FANBOY』のU-NEXT視聴方法

『MR. FANBOY』は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題で視聴することができる作品となっている。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。