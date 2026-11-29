ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.7 トリプル世界タイトルマッチ』が、11月29日(日)に開催される。

本記事では、寺地拳四朗の次戦はいつなのか、試合日程や対戦相手などを紹介する。

寺地拳四朗の次戦はいつ？

「U-NEXT BOXING.7」は11月29日(日)に両国国技館(東京都墨田区)で開催される。寺地拳四朗はスーパーフライ級タイトルマッチで王者としてハシエル・アマドル（メキシコ）と戦う。

イベントでは全5試合が組まれており、うち3試合は世界タイトルマッチ。世界戦は第3試合からスタートする。WBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ「ダビド・ヒメネスvsユーリ阿久井政悟」、WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ「寺地拳四朗vsハシエル・アマドル」、WBA世界バンタム級タイトルマッチ「増田陸vs堤聖也」が行われる。

項目 内容 大会名 U-NEXT BOXING.7 開催日 11月29日(日) 開演 17:00 会場 両国国技館(東京都墨田区) 試合数 5試合

寺地拳四朗の対戦相手は？

世界ボクシング機構（WBO）スーパーフライ級の王者である寺地拳四朗（BMB）。対戦相手はメキシコのハシエル・アマドル（25）となる。

アマドルはプロボクシングWBO世界スーパーフライ級6位。身長172cmの右ボクサーファイターで、愛称は「小さな閃光」を意味する「フラッシュニート」（「フラシート」）。得意パンチは左フックで、高いKO率と柔らかい上体からの変則的な攻撃やプレッシャーが持ち味だ。

U-NEXT BOXING.7｜放送・配信予定

U-NEXT BOXING.7 トリプル世界タイトルマッチは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

第1試合からメインイベントの増田陸vs堤聖也まで、全5試合をライブ配信。大会後には見逃し配信も予定されている。

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 全試合ライブ配信(17:00開演)

見逃し配信(12月28日23:59まで) ネット

U-NEXT｜視聴方法

「U-NEXT BOXING.7」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。