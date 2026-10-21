「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年10月22日(木)に開催される。

本記事では、ドラフト会議2026のTBS系列など地上波テレビ中継の有無を紹介する。

プロ野球ドラフト会議2026 地上波TBS中継はある？

プロ野球ドラフト会議2026は、地上波『TBS系列』で10月22日(木)16:40から全国ネットで生中継される。

『TBS系列』では、各球団の1巡目指名を完全生中継する第1部「プロ野球ドラフト会議」と、第2部「THE 運命の1日」を放送。第2部では2巡目指名も会場から生中継されるが、3巡目以降は随時速報となる。

一方、ネット『U-NEXT』では、1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信を実施。31日間無料トライアルを利用すれば、初回登録者は無料で視聴できる。

チャンネル 番組名 放送日時 内容 TBS系列 第1部

プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD 10/22(木)

16:40～19:54 ・1巡目指名を生中継 第2部

THE 運命の1日 ・2巡目指名を生中継。3巡目以降は随時速報

・選手本人や家族、チームメイトの喜びの瞬間を速報

※放送予定・内容は変更の可能性あり。最新情報はTBS公式サイトよりご確認ください。

プロ野球ドラフト会議2026の中継局一覧は？

プロ野球ドラフト会議2026は、地上波『TBS系列』のほか、ネットでは『U-NEXT』『DAZN』『TVer』でライブ配信を予定。衛星放送『スカイA』でも生中継が実施される。

1巡目から育成枠の指名終了まで視聴したい場合は、31日間無料トライアルで見られる『U-NEXT』がおすすめだ。『U-NEXT』ではドラフト会議2026の完全ライブ＆見逃し配信を予定している。

放送・配信 時間 内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 10/22(木)16:40～ 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信 DAZN 10/22(木)16:20～ 1巡目指名を中心に無料ライブ配信

パーティーライブ形式で2位以下も解説 スカイA 10/22(木)16:30～21:00 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全生中継 TBS系列 10/22(木)16:40～19:54 1巡目・2巡目指名を生中継

3巡目以降は随時速報 TVer 10/22(木)16:40～19:54 TBS系列の同時配信

※放送・配信予定は変更の可能性あり。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球ドラフト会議2026 TBS中継の出演者は？

地上波『TBS系列』のドラフト会議中継では、槙原寛己氏と杉谷拳士氏が解説を担当。実況はTBSの初田啓介アナウンサーが務める。

第2部「THE 運命の1日」では、小泉孝太郎氏と有働由美子氏が見届け人を務め、プロ野球解説者として古田敦也氏が出演予定だ。

番組 出演者 第1部

プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD 解説：槙原寛己、杉谷拳士

実況：初田啓介（TBSアナウンサー）

インタビュー：小笠原亘（TBSアナウンサー）

野球ファン代表：バッテリィズ

リポート：中谷恒幹（TBSアナウンサー） 第2部

THE 運命の1日 見届け人：小泉孝太郎、有働由美子

プロ野球解説者：古田敦也

ゲスト：アンガールズ、藤本美貴

進行：浦野芽良（TBSアナウンサー）

プロ野球ドラフト会議2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

プロ野球ドラフト会議2026の模様は、ネット『U-NEXT』が1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信する。

U-NEXTでは31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。ドラフト会議2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。

まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

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※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。