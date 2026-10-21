「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年10月22日(木)に開催される。
本記事では、ドラフト会議2026のTBS系列など地上波テレビ中継の有無を紹介する。
プロ野球ドラフト会議2026 地上波TBS中継はある？
プロ野球ドラフト会議2026は、地上波『TBS系列』で10月22日(木)16:40から全国ネットで生中継される。
『TBS系列』では、各球団の1巡目指名を完全生中継する第1部「プロ野球ドラフト会議」と、第2部「THE 運命の1日」を放送。第2部では2巡目指名も会場から生中継されるが、3巡目以降は随時速報となる。
一方、ネット『U-NEXT』では、1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信を実施。31日間無料トライアルを利用すれば、初回登録者は無料で視聴できる。
チャンネル
番組名
放送日時
内容
TBS系列
第1部
10/22(木)
・1巡目指名を生中継
第2部
・2巡目指名を生中継。3巡目以降は随時速報
※放送予定・内容は変更の可能性あり。最新情報はTBS公式サイトよりご確認ください。
プロ野球ドラフト会議2026の中継局一覧は？
プロ野球ドラフト会議2026は、地上波『TBS系列』のほか、ネットでは『U-NEXT』『DAZN』『TVer』でライブ配信を予定。衛星放送『スカイA』でも生中継が実施される。
1巡目から育成枠の指名終了まで視聴したい場合は、31日間無料トライアルで見られる『U-NEXT』がおすすめだ。『U-NEXT』ではドラフト会議2026の完全ライブ＆見逃し配信を予定している。
放送・配信
時間
内容
U-NEXT
10/22(木)16:40～
1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信
10/22(木)16:20～
1巡目指名を中心に無料ライブ配信
10/22(木)16:30～21:00
1巡目指名～育成枠指名終了まで完全生中継
TBS系列
10/22(木)16:40～19:54
1巡目・2巡目指名を生中継
TVer
10/22(木)16:40～19:54
TBS系列の同時配信
※放送・配信予定は変更の可能性あり。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。
プロ野球ドラフト会議2026 TBS中継の出演者は？
地上波『TBS系列』のドラフト会議中継では、槙原寛己氏と杉谷拳士氏が解説を担当。実況はTBSの初田啓介アナウンサーが務める。
第2部「THE 運命の1日」では、小泉孝太郎氏と有働由美子氏が見届け人を務め、プロ野球解説者として古田敦也氏が出演予定だ。
番組
出演者
第1部
解説：槙原寛己、杉谷拳士
第2部
見届け人：小泉孝太郎、有働由美子
プロ野球ドラフト会議2026のおすすめ視聴方法
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U-NEXTでは31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。ドラフト会議2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。
まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
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※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。