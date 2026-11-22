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【欧州・海外サッカー ニュース】コヴェントリーは、プレミアリーグ第11節でクリスタル・パレスに3-2で勝利した。

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コヴェントリーのフランク・ランパード監督は、見事なゴールを挙げた日本代表MF坂元達裕を絶賛している。

2023年夏からコヴェントリーに所属し、昨季はプレミアリーグ昇格に貢献した坂元達裕。今季序盤戦はやや出遅れたものの、11月頭のサンダーランド戦(3-1)で今季初ゴールを奪うと、日本代表として出場した14日のブラジル代表戦(3-2)では途中出場から決勝点を挙げた。そして迎えたインターナショナルウィーク明けの21日、クリスタル・パレス戦で強烈なシュートを叩き込み、3-2の勝利に貢献している。

坂元達裕はパレス戦でプレイヤー・オブ・ザ・マッチに輝くなど、特に11月に入ってからは目覚ましい活躍を続けている。そして試合後、ランパード監督も『スカイスポーツ』で手放しで称賛した。

「坂本のゴールは素晴らしかったよ。見事なフィニッシュだったね。今の彼はまさにそんな状態だ。プロ意識、懸命な努力、そして才能という点で、チーム全員の模範となっている。彼が結果を出せて本当に嬉しいよ」

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「彼を指導するのは簡単だ。その人間性のおかげでね」

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「そして数年間招集されていなかった日本代表に復帰し、ブラジル戦で決勝ゴールを決めてきた。週の半ばに長距離移動をして戻ってきたばかりだったので、試合前は時差ボケが少し心配だったよ。だが、選手がこれほどノっている時……今の彼は間違いなく絶好調であり、そのままピッチに送り出すべきだろう」

「特別なプレーを見せてくれたし、素晴らしいパフォーマンスだったね」

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坂元達裕の活躍もあって今季4勝目を挙げ、暫定ながら13位に浮上したコヴェントリー。次節は28日、田中碧の所属するリーズと対戦する。