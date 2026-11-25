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【欧州・海外サッカー ニュース】コヴェントリーの日本代表MF坂元達裕は、プレミアリーグ第11節の週間ベストイレブンに輝いた。

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コヴェントリーの日本代表MF坂元達裕は、アラン・シアラー氏の選ぶプレミアリーグ第11節のベストイレブンに選出された。

2023年夏からコヴェントリーに所属し、昨季はプレミアリーグ昇格に貢献した坂元達裕。今季序盤戦はやや出遅れたものの、11月頭のサンダーランド戦(3-1)で今季初ゴールを奪うと、日本代表として出場した14日のブラジル代表戦(3-2)では途中出場から決勝点を挙げた。そして迎えたインターナショナルウィーク明けの21日、クリスタル・パレス戦で強烈なシュートを叩き込み、3-2の勝利に貢献している。

この試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた日本代表MFだが、今度はプレミアリーグ公式の週間ベストイレブンにも選出された。同リーグで歴代最多得点記録を誇るシアラー氏がプレミアリーグ公式HPで選出する週間ベストイレブンにおいて、坂元達裕はフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）らと共に中盤の一角で選ばれている。

また『BBC』は、「なぜコヴェントリーファンは坂元達裕を愛するのか？」と題し、コンテンツクリエイターとして著名なコナー・チャハル氏のコメントを紹介している。

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「プレミアリーグにおいて、最も過小評価されている選手について話さなければいけない。坂元達裕だよ。コヴェントリーに加入して以来、彼が見せているプレーは驚異的だ」

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「スタジアムに足を運ぶファンなら誰もが、ワクワクさせてくれるような選手を愛するもの。彼がボールを持つたびに、私を含めコヴェントリーの熱心なサポーターたちは期待に胸を躍らせ、身を乗り出して見入ってしまうんだ」

「シーズン開幕当初はスタメンに入れず、サポーターの間では『サカモトにチャンスを与えるべきだ』という声が少しずつ上がっていた。正直に言えば、その当時は毎週スタメンで出るべき選手として期待の上位リストに入っていたわけではなかったと思う。そうした中で、チャンスが巡ってきた（第7節）トッテナム戦で最高のプレーを見せた。あの敗戦(1-3)の中で、間違いなくチーム最高の選手だった」

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「しかし、続くフラム戦ではあまり良いプレーができず、チームも連敗。フランク・ランパード監督が彼をスタメンから外すと誰もが思っていた。だが、ランパードには我々ファンに見えないものが見えていたのだろう。サンダーランド戦で先発起用すると、彼は往年の名選手のような鮮やかなプレーでゴールを奪っている」

「そして、あのクリスタル・パレス戦でのゴールだ。坂元達裕が備えているクオリティは、まさに最高レベル。ここ数試合の彼は、本当に驚異的と言える活躍を見せているよ。その好調ぶりが評価され、日本代表にも招集された。そして、ブラジル戦で試合終盤に決勝ゴールを決めてみせた。彼は今、最高に良い気分に違いないね」

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「コヴェントリー・シティのファン全員が、彼を心から愛している」