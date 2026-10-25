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高井幸大のアシストから谷口彰悟がヘディング弾も…シント＝トロイデンは4連敗

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【欧州・海外サッカー ニュース】シント＝トロイデンは4連敗を喫している。

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シント＝トロイデンのDF谷口彰悟がゴールを記録している。

シント＝トロイデンは24日、ジュピラー・プロ・リーグ第9節でクルブ・ブルッヘと対戦。前半終了間際に2点を先行される苦しい展開に。後半に1点を返すが、75分に失点して1-3に。

後半終了間際、コーナーキックから高井幸大が折り返すと、主将の谷口が頭で押し込み1点を返す。しかし、シント＝トロイデンは2-3と敗れて4連敗を喫した。

谷口は試合後、「決して下を向くような内容ではなかったと思います。前半からしっかりアグレッシブに戦えたし、相手を見ながら戦えてたので、悪くはなかったと思います。ただ、向こうのワンチャンス、ツーチャンスをものにされてそこが非常に勿体無かった」と振り返った。


News writer

📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.

Areas of Expertise: Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing