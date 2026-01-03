棚橋弘至引退試合のテレビ放送・ネット配信予定

新日本プロレスの象徴として時代を築いてきた棚橋弘至の引退試合が、1月4日(日)に行われる。
本記事では、棚橋弘至引退試合のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
棚橋弘至引退試合｜日程
引退試合の相手はレインメーカーの異名を持つオカダ・カズチカ。棚橋にとって最高のライバルと言える存在だ。
試合は2026年1月4日(日)に東京ドームで開催される「WRESTLE KINGDOM 20」のメインイベント(第7試合)で実施。リングインの時間は大会最終盤となり、他試合の進行状況にもよるが、19:30〜20:00頃の開始が見込まれる。なお試合後には引退セレモニーも予定されている。
|対戦カード
|棚橋弘至 vs オカダ・カズチカ
|大会名
|サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退
|開催日
|2026年1月4日(日)
|大会開始時間
|16:00開始
|試合順
|メインイベント(第7試合)
|試合形式
|60分1本勝負
|試合開始予想
|19:30〜20:00頃
棚橋弘至引退試合のテレビ放送・ネット配信
棚橋弘至の引退試合が行われる『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』は、CS放送、インターネット配信、地上波テレビと複数の視聴手段が用意されている。リアルタイムで最後の一戦を見届けたい場合は生中継・生配信、後から振り返りたい場合は地上波の録画放送という形で視聴スタイルを選ぶことができる。
大会を最初から最後までリアルタイムで視聴するには、CS放送またはインターネット配信が基本となる。CSでは「CSテレ朝チャンネル2」が生中継を担当し、インターネットでは新日本プロレス公式配信サービス「NJPW WORLD」が世界同時生配信を実施する。
一方、地上波ではテレビ朝日系列が大会当日夜に特別番組として放送予定。全国ネットでの放送は22年ぶり、プライム帯での新日本プロレス中継は24年ぶりとなる異例の編成で、棚橋弘至の引退試合を軸に大会のハイライトが届けられる。
放送・配信スケジュール一覧
|視聴方法
|放送・配信先
|日時
|内容
|CS放送
|CSテレ朝チャンネル2
|2026年1月4日(日)16:00～
|生中継
|ネット配信
|NJPW WORLD
|2026年1月4日(日)16:00～
|生配信
|地上波
|テレビ朝日系列
|2026年1月4日(日)22:15～23:55
|録画放送(特別番組)
WRESTLE KINGDOM 20をお得に視聴する方法
『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』をリアルタイムで楽しみたい場合、インターネット配信では「NJPW WORLD for Prime Video」を利用する方法がある。新日本プロレスの公式映像サービスがAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして提供されており、スマートフォンやテレビなど、普段使っているデバイスでそのまま視聴できるのが特徴だ。
NJPW WORLD for Prime Videoでは、生中継を見逃してしまった場合でも、後から試合を視聴できるアーカイブ配信に対応。大会当日の熱気を、時間や場所を選ばずに楽しめる。
登録にはAmazonプライム会員であることが条件となるが、初回登録時には7日間の無料体験が用意されている。無料期間中に解約すれば追加料金は発生しないため、まずは試してみたいという人にも利用しやすい。
- AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
- 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
- 登録完了後、すぐに視聴開始
なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。
