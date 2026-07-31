吉田拓郎 SPECIAL LIVE 春だったね2026の配信視聴方法

「吉田拓郎 SPECIAL LIVE 春だったね2026」の大阪公演の模様がU-NEXTで独占配信される。
本記事では「吉田拓郎 SPECIAL LIVE 春だったね2026」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
吉田拓郎とは？1970年にデビューした日本を代表するシンガーソングライター。日本のフォーク・ロック界を牽引し続け、「春だったね」や「落陽」といった名曲を数多く世に送り出してきた。その楽曲は現在に至るまで数多くのアーティストにカバーされ、J-POPの礎を形成し続けている。
「吉田拓郎 SPECIAL LIVE 春だったね2026」｜概要「吉田拓郎 SPECIAL LIVE 春だったね2026」は吉田拓郎にとって約7年ぶりとなるコンサート開催。今年4月、名古屋・大阪の2公演のみという限られた規模で行われ、チケット販売と同時に即完売となった。今回はその貴重なライブの模様を配信でお届けする。
日程・放送予定
- 配信開始：8月1日（土）19:00 ～ライブ終了まで
- 見逃し配信期間：配信準備完了次第～8月16日（日）23:59まで
- 配信情報：U-NEXT
「吉田拓郎 SPECIAL LIVE 春だったね2026」のU-NEXT視聴方法
U-NEXTで配信される「吉田拓郎 SPECIAL LIVE 春だったね2026」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。