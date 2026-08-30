約8カ月離脱続く南野拓実、復帰はいつに？モナコ指揮官「数週間後には完全にプレー可能だろうけど…」

モナコのフィリペ・ルイス監督は、負傷離脱が続く南野拓実について語っている。





モナコで120試合出場23ゴール18アシストを記録する南野拓実。しかし昨年12月に左ひざ前十字靱帯断裂の重傷を負って長期離脱を強いられると、日本代表として活躍が期待されたFIFAワールドカップ2026にも出場できず。今季開幕後もカンファレンスリーグ予選を含めて一度もベンチ入りできていない状況が続いている。





そんな31歳MFの状態について、フィリペ・ルイス監督が言及。30日のマルセイユ戦も欠場すると明かしつつ、同じく長期離脱中のモハメド・サリスと併せて以下のように語った。





「長期離脱、特に十字靱帯のようなケガからの復帰については、選手によって状況が異なる。数週間後には完全にプレー可能な状態になるだろうが、リカバリーの各段階を慎重に進めなければならない。まずはドクターからプレー再開の許可が必要で、その後に実戦復帰のプロセスが続いていく。リカバリーの仕方は人それぞれで、個々のペースがあるんだよ」





「復帰が難しいと感じる選手もいれば、特に違和感なくすぐにプレーに戻れる選手もいる。8～9カ月もの長期離脱を経ての復帰だし、まずはその様子を見極めないとね。もちろん、今後数週間のうちに出場機会は与えるつもりだ。その上で本人の感触やボールプレー、そしてプレー後の反応などを確認するよ。試合の強度が非常に高いため、そうした要素を考慮して判断を下すことになる。代表戦による中断期間には親善試合を行う可能性もあるし、そこで彼らにプレー時間を与えることもできるだろう」





次回のインターナショナルウィークは、9月最終週～10月上旬までの約3週間。南野拓実の復帰は早くともそれ以降になるかもしれない。