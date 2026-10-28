岡田武史氏、JFA副会長を辞任「今夏のW杯をめぐる一連の対応で、自身の信条との間に大きな隔たりがあった」

JFA（日本サッカー協会）は、岡田武史氏が10月24日をもって副会長を辞任したことを発表した。





2度に渡って日本代表を指揮し、2010年大会で国外開催大会初めてのワールドカップ決勝トーナメント進出に導いた岡田武史氏。2022年3月にはJFAの副会長に再任、2026年3月にも再任が決定していたが、2028年3月末までの任期途中で同職を辞任したことが発表されている。





岡田武史氏は今回の決断について、以下のようにコメントした。





「誠に勝手ながら、このたび、副会長の職を辞させていただくこととしました」





「私はこれまで、スポーツは高潔であるべきだという信条のもと、その社会的価値を大切にしてきました。しかし、今回のFIFAワールドカップをめぐる一連の対応については、私自身の信条との間に大きな隔たりがあり、それを一人のスポーツマンとして受け入れることができず、このたびの決断に至りました」





「アジアサッカー連盟（AFC）との関係や日本サッカーへの影響を踏まえれば、AFCと歩調を合わせる方向性には現実的な理由があるものと理解しております」





「任期の途中で職を退くこととなり、大変申し訳なく思っておりますが、熟慮を重ねた末の決断としてご理解いただければ幸いです」