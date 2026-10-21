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Ryo Mika

「久保建英のゴールは常に朗報。その貢献は文句のつけようがない」得点すればソシエダ負け無し！現地記者が称賛

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【欧州・海外サッカー ニュース】今季初ゴールを奪ったレアル・ソシエダ（ラ・リーガ）MF久保建英について、『as』が称賛した。

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レアル・ソシエダで今季初ゴールを奪った日本代表MF久保建英について、スペイン『as』が分析している。


2026年に入ってからソシエダではノーゴールが続き、今季は開幕からベンチに座る試合が増加していた久保建英。それでも18日に行われたラ・リーガ第9節マラガ戦では5試合ぶりの先発を飾ると、開始3分に見事なミドルシュートを突き刺して今季初ゴールをマークする。さらに59分にはアシストも記録し、5-2の勝利の立役者となった。


302日ぶりにネットを揺らした日本代表MFだが、『as』のマルタ・ゴンサロ記者は「1月中旬のバルセロナ戦で負傷して以降、コンディションを落としていた久保は、レギュラーからベンチスタートで重要な役割を担う選手へと立ち位置が変わっていた」と指摘しつつ、以下のように続けている。


「ワールドカップでも不運に見舞われた。日本代表の初戦に先発出場したものの負傷し、それ以降はプレーできなかった。そして復帰が近づいたタイミングで、日本代表は大会から敗退。久保はこの舞台に大きな期待を寄せていたが、思い通りにはいかなかった」


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「出場機会が減少していたこの期間、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は彼を支え続けた。『非常に特別で極めて重要な選手』とし、近いうちに最高のコンディションを取り戻すと確信していた。一方で、ベンチスタートの理由はチーム内競争とし、複数の試合でスタメンを外している」


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2026年10月22日

RSO

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「それでもチャンスを掴んだマラガ戦、サイドでより積極的なプレーを見せ、彼らしい個人技からゴールを奪った。彼のソシエダでの貢献は、加入以来文句のつけようがない。彼が公式戦でゴールを決めた試合で、チームは一度も負けていない。マラガでのこのゴールにより、久保は長い沈黙を破った。彼がゴールを決めることは、あらゆる意味で常に朗報なのである。それを改めて証明した」


ソシエダは22日、ヨーロッパリーグでリールストロムと対戦する。久保建英は2試合連続ゴールを奪えるだろうか。

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.