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【欧州・海外サッカー ニュース】久保建英は、今季レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）で18試合中6試合で出場がなかった。

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レアル・ソシエダで厳しい状況が続く久保建英について、スペイン『ムンド・デポルティーボ』が分析している。

今季はソシエダで難しい時間が続く久保建英。ラ・リーガ第9節マラガ戦ではクラブで約1年ぶりとなるゴールを奪い、11月の日本代表活動ではブラジル代表相手にネットを揺らしたものの、直近2試合はいずれも先発メンバーから外れた。今季は公式戦18試合中、6試合で出場なし。先発した試合も6試合のみとなっている。

こうした現状について、『ムンド・デポルティーボ』は「飛躍の時が訪れたかと思われた久保だったが、ベンチの奥に追いやられたままだった」とし、以下のように分析した。

「数日前、日本代表としてブラジル戦で見事なゴールを決めた久保建英。そのゴールパフォーマンスでは、重傷を負ったチームメイトのバレネチェアに捧げる仕草も見せていた。しかし、サン・セバスティアンに戻った彼を待っていたのは、5日間で2試合連続のベンチスタート、そして合計わずか22分間という出場時間だった。かつての輝きを取り戻すべく、ここから存在感を高めていくはずのタイミングで、彼はベンチの奥へと追いやられてしまった」

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「マタラッツォ監督は、現時点で彼を完全な戦力として信頼しきっておらず、特定の状況下でのみ起用する方針のようだ。試合前の記者会見で監督は久保を称賛していたものの、ロンドンでの試合（クリスタル・パレス戦）で彼が出場することはなかった」

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さらに同メディアは、久保建英の今季の出場時間がわずか480分にとどまっていること、先発出場が18試合中6試合であることなどに触れつつ、日本代表でのパフォーマンスがクラブでの状況を変えることにつながっていないことを指摘している。

「中断期間中、日本代表として多くのプレー時間をこなし、好パフォーマンスを見せていた久保。しかし、サンタンデールでの試合では控えに回り、右ウイングでスチッチの代役として22分間プレーしたものの、試合結果に影響を与えることはできなかった。ロンドンでの試合では、監督がアウェイで採用する戦術により適応したオチエンがローテーションに入り、久保の代わりを務めた。オチエンはウイングバックとして起用され、素晴らしいプレーを見せている。なお、ゲデスは不動のレギュラーとして、この2試合とも先発出場を果たしていた」

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「今度の日曜日に行われるセビージャ戦で、この日本人選手に出場機会が巡ってくるかどうか、再び注目されることになる」