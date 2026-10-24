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Ryo Mika

久保建英は「“爆発力”が戻れば不動のスタメンとなるはず」…開幕以来の公式戦2試合連続先発で現地メディアが期待

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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）MF久保建英は、先日のヨーロッパリーグでも先発出場を果たしている。

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レアル・ソシエダで公式戦2試合連続先発した日本代表MF久保建英について、現地メディアが注目している。


今季は開幕から厳しい時期が続き、ベンチスタートも増加していた久保建英。しかし、19日のマラガ戦で待望の今季初ゴールを奪うなど1ゴール1アシストを記録し、復調を感じさせる見事なパフォーマンスを披露していた。そして、22日に行われたヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第3節のリールストロム戦（6-0）にも先発している。


302日ぶりにネットを揺らし、2試合連続で先発するなど復調を感じさせているが、『ムンド・デポルティーボ』は開幕2試合目以来となる公式戦2試合連続先発に注目。以下のように分析した。


「彼がスターティングメンバーに戻ってきたことは、チームにとって喜ばしいニュースだ。この日本人選手は再び、コーチ陣の構想における重要なピースとなっている。背番号14が最後に2試合連続で先発したのは、シーズン開幕直後の8月中旬。それ以降は重要度が著しく低下し、9月は最も苦しい時期となっていた」


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「9月の公式戦で先発はたった1試合。求められるテンポへの適応に苦しみ、監督の要求レベルに達していなかった。中断期間の影響によるコンディション不足や、ワールドカップ出場に伴う疲労も重なっていたからだろう」


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「しかし、中断期間を経て状況は一変したようだ。転機となったのはマラガ戦。マタラッツォ監督の先発起用に応え、1ゴール1アシストを記録する素晴らしいパフォーマンスを見せた。この活躍が指揮官の確信を深め、ヨーロッパリーグでの先発の座につながっている。この試合でもサイドで躍動、積極的にプレーに関与している。58分に交代したが、これは負荷を考慮してのことだろう」


そのうえで同メディアは、今後の活躍次第で再び絶対的なレギュラーになる可能性があるとも指摘している。


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「1対1の局面で試合の流れを劇的に変えるような“爆発力”はまだ完全には戻っていないものの、ソシエダにとって朗報なのは、彼の身体能力と持久力が著しく向上していること。久保はワールドカップによる肉体的な影響を乗り越え、本来の調子を取り戻しつつある。このまま成長を続け、相手を抜き去るドリブルのキレを取り戻せば、マタラッツォ監督の下で再び不動の先発メンバーとなるはずだ。もっとも、若手選手たちも先発の座を勝ち取ろうと激しく競い合っており、チーム内には健全な競争が存在している」

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.