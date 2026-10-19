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Ryo Mika

「久保建英の輝きがソシエダを照らす。重圧を振り払って笑顔を取り戻した」302日ぶりゴールを現地メディア絶賛！

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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・ソシエダは、ラ・リーガ第9節マラガ戦に5-2で勝利した。

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待望の今季初ゴールを挙げたレアル・ソシエダMF久保建英について、『ムンド・デポルティーボ』が称賛している。


2026年に入ってからソシエダではノーゴールが続き、今季は開幕からベンチに座る試合が増加していた久保建英。それでも18日に行われたラ・リーガ第9節マラガ戦では5試合ぶりの先発を飾ると、開始3分に見事なミドルシュートを突き刺して今季初ゴールをマークする。さらに59分にはアシストも記録し、5-2の勝利の立役者となった。


302日ぶりにネットを揺らした日本代表MFについて、『ムンド・デポルティーボ』は「久保建英、その輝きでレアル・ソシエダの行く先を照らす」とし、以下のように称賛している。


「ソシエダの右サイドがこれほど輝きを放ったのは、実に久しぶりのことだった。久保建英は苦しい時期を過ごしており、周囲からは不安の声も漏れ始めていた。本来の調子には程遠く、ゴールもアシストも記録できず、ワールドカップで負ったあの忌まわしい膝の怪我による精神的・肉体的な後遺症にも苦しめられ、かつての輝きを取り戻せずにいたのだ。昨シーズンから多くの疑問符が投げかけられていたが、今シーズンもまた、冴えないスタートを切ったように見えた。しかしフットボールの世界では、たった一つの火種が状況を一変させることがある」


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「ラ・ロサレダでの一戦、わずか3分間で全てが変わった。先発出場した久保は試合開始早々、彼らしい“定番”かつ“決定的”なプレーで、自身を苦しめていた重圧を振り払った。中盤でボールを受けると、外側へ加速し、ペナルティエリアの端から切り込んで、ゴール右上隅へと突き刺す精密なシュートを放った。この一撃により、彼は重い荷を下ろすこととなった。というのも、彼は2026年に入ってから、レアル・ソシエダで公式戦ゴールを一つも挙げられていなかったからだ」


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「この火種が久保の笑顔を取り戻し、マラガの守備陣にとっては悪夢のような試合の幕開けとなった。久保に翻弄され続けたマラガの左SBサリナスに対し、監督はハーフタイムでの交代を決断。アズヌを投入したが、この“日本の旋風”を止めることはできなかった。新しく入ったウイングバックも久保を抑える術を見出せず、さらに1ゴールに絡んだほか、オヤルサバルへのバックパスで3点目のアシストも記録した」


また、久保建英の復調はこの日ラ・リーガ初先発を飾った20歳DFエクトル・フォルトの存在が大きいと指摘。「攻撃的なのポテンシャルを秘めたこのフルバックの動きは、久保にとって完璧なパートナーとなり得るものだった」とも分析している。

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.