【無料体験あり】WTTチャンピオンズ モンペリエはU-NEXTで配信！
【2025年最新】卓球男子シングルス世界ランキングTOP100｜張本智和・松島輝空・戸上隼輔の順位は？

【2025年10月最新】卓球男子シングルス世界ランキングTOP100｜張本智和・松島輝空・戸上隼輔ら日本勢の順位・ポイント・最新動向まとめ

10月28日(火)～11月2日(日)開催のWTTチャンピオンズ モンペリエをU-NEXTで配信！

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが10月28日(火)から11月2日(日)まで開催される。

本記事では、卓球男子シングルスの世界ランキングについて紹介する。

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日程は？

世界ランキング上位32名が集結する「WTTチャンピオンズ モンペリエ」は、2025年10月28日(火)～11月2日(日)に開催される。男子・女子シングルスのみのトーナメント形式で、全試合が1台の卓球台で行われる特別な大会だ。

序盤(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で実施。優勝者には世界ランキングポイント1000ptが付与される。

日付ステージ詳細
10月28日(火)1回戦(ラウンド32)大会初日。男女とも開幕戦がスタート。
10月29日(水)1回戦(ラウンド32)引き続きラウンド32が進行。
10月30日(木)1回戦+2回戦(ラウンド32・16)昼夜2セッションで連戦となる。
10月31日(金)2回戦(ラウンド16)ベスト16による激戦が展開。
11月1日(土)準々決勝勝ち残った8選手が準決勝進出を懸けて対戦。
11月2日(日)準決勝+決勝男女ともにチャンピオンを決める最終日。

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？

2025年10月28日(火)〜11月2日(日)に開催される「WTTチャンピオンズ モンペリエ」は、男女シングルスのみで行われるトーナメント形式の大会。全試合が1台の卓球台で実施され、世界トップ選手たちが激突する。

日本国内ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネルなどでライブ配信が行われ、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは、WTTチャンピオンズを含む国際大会をライブ配信および見逃し配信で提供。無料トライアルを含む月額プラン加入者であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

日付ステージ放送・配信
10月28日(火)1回戦(ラウンド32)U-NEXT
テレ東卓球チャンネル(YouTube)
10月29日(水)1回戦(ラウンド32)U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
10月30日(木)1回戦＋2回戦(ラウンド32・16)U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
10月31日(金)2回戦(ラウンド16)U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
11月1日(土)準々決勝U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
11月2日(日)準決勝・決勝U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)

卓球男子シングルス世界ランキングは？

2025年10月時点の男子シングルス世界ランキングでは、中国勢が引き続き圧倒的な存在感を示している。トップ2はいずれも中国代表選手で占められ、長年にわたり世界の頂点を守り続ける構図が続く。

一方で、張本智和(日本)やカルデラノ(ブラジル)、ルブラン(フランス)といった欧州・日本勢も上位で食い込み、モンペリエ大会の台風の目となる可能性がある。

順位選手名ポイント
1王 楚欽中国10900pt
2林 詩棟中国8075pt
3カルデラノブラジル6050pt
4張本 智和日本6000pt
5F.ルブランフランス4445pt
6モーレゴードスウェーデン4280pt
7梁 靖崑中国3775pt
8ドゥダドイツ2925pt
9向 鵬中国2405pt
10ヨルジッチスロベニア2365pt
11林 昀儒台湾2275pt
12A.ルブランフランス1995pt
13アン・ジェヒョン韓国1820pt
14邱 党ドイツ1615pt
15フランツィスカドイツ1590pt
16松島 輝空日本1575pt
17カールバーグスウェーデン1550pt
18ゴジフランス1540pt
19オ・ジュンソン韓国1520pt
20戸上 隼輔日本1515pt
21チャン・ウジン韓国1456pt
22リンドデンマーク1445pt
23陳 垣宇中国1355pt
24ジャー カナクアメリカ1330pt
25アルナナイジェリア1185pt
26宇田 幸矢日本1165pt
27グロートデンマーク1150pt
28篠塚 大登日本1150pt
29イ サンス韓国1055pt
30オフチャロフドイツ1030pt
31プツァルクロアチア1025pt
32O.アサルエジプト930pt
33ポレフランス885pt
34周 啓豪中国855pt
35温 瑞博中国795pt
36ワルタードイツ775pt
37田中 佑汰日本773pt
38タッカーインド760pt
39林 高遠中国725pt
41バルデフランス690pt
42ラムオーストラリア690pt
43レジムスキポーランド635pt
44高 承睿台湾610pt
45カールソンスウェーデン600pt
46黄 鎮廷香港595pt
47黄 友政中国585pt
48イオネスクルーマニア582pt
49ルー・フィンオーストラリア560pt
50イシイブラジル535pt
51馮 翊新台湾505pt
52サリーンオーストラリア505pt
53グナナセカランインド480pt
54及川 瑞基日本471pt
55薛 飛中国455pt
61ラッセンフォッセベルギー455pt
62ピッチフォードイングランド445pt
63ワン・ジェンカナダ440pt
64チョ・デソン韓国430pt
65デサイインド420pt
66ロブレススペイン410pt
67ゲラシメンコカザフスタン395pt
68イム ジョンフン韓国390pt
69チョ スンミン韓国382pt
70シフエンテスアルゼンチン370pt
71吉山 僚一日本369pt
72ジャービスイングランド345pt
73吉村 真晴日本340pt
81アラミヤン ノシャドイラン334pt
82ガチーナクロアチア319pt
83廖 振珽台湾310pt
84ムラデノヴィッチルクセンブルク285pt
85徐 瑛彬中国283pt
86袁 励岑中国280pt
87ハベソーンオーストリア278pt
88ローランドフランス278pt
89アレグロベルギー270pt
90吉村 和弘日本269pt
91アポローニャポルトガル269pt
92フレイタスポルトガル260pt

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法

前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

0