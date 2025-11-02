【2025年最新】卓球男子シングルス世界ランキングTOP100｜張本智和・松島輝空・戸上隼輔の順位は？

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが10月28日(火)から11月2日(日)まで開催される。

本記事では、卓球男子シングルスの世界ランキングについて紹介する。

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日程は？

世界ランキング上位32名が集結する「WTTチャンピオンズ モンペリエ」は、2025年10月28日(火)～11月2日(日)に開催される。男子・女子シングルスのみのトーナメント形式で、全試合が1台の卓球台で行われる特別な大会だ。

序盤(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で実施。優勝者には世界ランキングポイント1000ptが付与される。

日付 ステージ 詳細 10月28日(火) 1回戦(ラウンド32) 大会初日。男女とも開幕戦がスタート。 10月29日(水) 1回戦(ラウンド32) 引き続きラウンド32が進行。 10月30日(木) 1回戦+2回戦(ラウンド32・16) 昼夜2セッションで連戦となる。 10月31日(金) 2回戦(ラウンド16) ベスト16による激戦が展開。 11月1日(土) 準々決勝 勝ち残った8選手が準決勝進出を懸けて対戦。 11月2日(日) 準決勝+決勝 男女ともにチャンピオンを決める最終日。

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？

日本国内ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネルなどでライブ配信が行われ、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは、WTTチャンピオンズを含む国際大会をライブ配信および見逃し配信で提供。無料トライアルを含む月額プラン加入者であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

日付 ステージ 放送・配信 10月28日(火) 1回戦(ラウンド32) U-NEXT

テレ東卓球チャンネル(YouTube) 10月29日(水) 1回戦(ラウンド32) U-NEXT

テレ東卓球チャンネル 10月30日(木) 1回戦＋2回戦(ラウンド32・16) U-NEXT

テレ東卓球チャンネル 10月31日(金) 2回戦(ラウンド16) U-NEXT

テレ東卓球チャンネル 11月1日(土) 準々決勝 U-NEXT

テレ東卓球チャンネル 11月2日(日) 準決勝・決勝 U-NEXT

テレ東卓球チャンネル

BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)

卓球男子シングルス世界ランキングは？

2025年10月時点の男子シングルス世界ランキングでは、中国勢が引き続き圧倒的な存在感を示している。トップ2はいずれも中国代表選手で占められ、長年にわたり世界の頂点を守り続ける構図が続く。

一方で、張本智和(日本)やカルデラノ(ブラジル)、ルブラン(フランス)といった欧州・日本勢も上位で食い込み、モンペリエ大会の台風の目となる可能性がある。

順位 選手名 国 ポイント 1 王 楚欽 中国 10900pt 2 林 詩棟 中国 8075pt 3 カルデラノ ブラジル 6050pt 4 張本 智和 日本 6000pt 5 F.ルブラン フランス 4445pt 6 モーレゴード スウェーデン 4280pt 7 梁 靖崑 中国 3775pt 8 ドゥダ ドイツ 2925pt 9 向 鵬 中国 2405pt 10 ヨルジッチ スロベニア 2365pt 11 林 昀儒 台湾 2275pt 12 A.ルブラン フランス 1995pt 13 アン・ジェヒョン 韓国 1820pt 14 邱 党 ドイツ 1615pt 15 フランツィスカ ドイツ 1590pt 16 松島 輝空 日本 1575pt 17 カールバーグ スウェーデン 1550pt 18 ゴジ フランス 1540pt 19 オ・ジュンソン 韓国 1520pt 20 戸上 隼輔 日本 1515pt 21 チャン・ウジン 韓国 1456pt 22 リンド デンマーク 1445pt 23 陳 垣宇 中国 1355pt 24 ジャー カナク アメリカ 1330pt 25 アルナ ナイジェリア 1185pt 26 宇田 幸矢 日本 1165pt 27 グロート デンマーク 1150pt 28 篠塚 大登 日本 1150pt 29 イ サンス 韓国 1055pt 30 オフチャロフ ドイツ 1030pt 31 プツァル クロアチア 1025pt 32 O.アサル エジプト 930pt 33 ポレ フランス 885pt 34 周 啓豪 中国 855pt 35 温 瑞博 中国 795pt 36 ワルター ドイツ 775pt 37 田中 佑汰 日本 773pt 38 タッカー インド 760pt 39 林 高遠 中国 725pt 41 バルデ フランス 690pt 42 ラム オーストラリア 690pt 43 レジムスキ ポーランド 635pt 44 高 承睿 台湾 610pt 45 カールソン スウェーデン 600pt 46 黄 鎮廷 香港 595pt 47 黄 友政 中国 585pt 48 イオネスク ルーマニア 582pt 49 ルー・フィン オーストラリア 560pt 50 イシイ ブラジル 535pt 51 馮 翊新 台湾 505pt 52 サリーン オーストラリア 505pt 53 グナナセカラン インド 480pt 54 及川 瑞基 日本 471pt 55 薛 飛 中国 455pt 61 ラッセンフォッセ ベルギー 455pt 62 ピッチフォード イングランド 445pt 63 ワン・ジェン カナダ 440pt 64 チョ・デソン 韓国 430pt 65 デサイ インド 420pt 66 ロブレス スペイン 410pt 67 ゲラシメンコ カザフスタン 395pt 68 イム ジョンフン 韓国 390pt 69 チョ スンミン 韓国 382pt 70 シフエンテス アルゼンチン 370pt 71 吉山 僚一 日本 369pt 72 ジャービス イングランド 345pt 73 吉村 真晴 日本 340pt 81 アラミヤン ノシャド イラン 334pt 82 ガチーナ クロアチア 319pt 83 廖 振珽 台湾 310pt 84 ムラデノヴィッチ ルクセンブルク 285pt 85 徐 瑛彬 中国 283pt 86 袁 励岑 中国 280pt 87 ハベソーン オーストリア 278pt 88 ローランド フランス 278pt 89 アレグロ ベルギー 270pt 90 吉村 和弘 日本 269pt 91 アポローニャ ポルトガル 269pt 92 フレイタス ポルトガル 260pt

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法

前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください