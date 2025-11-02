【2025年最新】卓球男子シングルス世界ランキングTOP100｜張本智和・松島輝空・戸上隼輔の順位は？

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが10月28日(火)から11月2日(日)まで開催される。
本記事では、卓球男子シングルスの世界ランキングについて紹介する。
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日程は？
世界ランキング上位32名が集結する「WTTチャンピオンズ モンペリエ」は、2025年10月28日(火)～11月2日(日)に開催される。男子・女子シングルスのみのトーナメント形式で、全試合が1台の卓球台で行われる特別な大会だ。
序盤(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で実施。優勝者には世界ランキングポイント1000ptが付与される。
|日付
|ステージ
|詳細
|10月28日(火)
|1回戦(ラウンド32)
|大会初日。男女とも開幕戦がスタート。
|10月29日(水)
|1回戦(ラウンド32)
|引き続きラウンド32が進行。
|10月30日(木)
|1回戦+2回戦(ラウンド32・16)
|昼夜2セッションで連戦となる。
|10月31日(金)
|2回戦(ラウンド16)
|ベスト16による激戦が展開。
|11月1日(土)
|準々決勝
|勝ち残った8選手が準決勝進出を懸けて対戦。
|11月2日(日)
|準決勝+決勝
|男女ともにチャンピオンを決める最終日。
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？
2025年10月28日(火)〜11月2日(日)に開催される「WTTチャンピオンズ モンペリエ」は、男女シングルスのみで行われるトーナメント形式の大会。全試合が1台の卓球台で実施され、世界トップ選手たちが激突する。
日本国内ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネルなどでライブ配信が行われ、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは、WTTチャンピオンズを含む国際大会をライブ配信および見逃し配信で提供。無料トライアルを含む月額プラン加入者であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
|日付
|ステージ
|放送・配信
|10月28日(火)
|1回戦(ラウンド32)
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル(YouTube)
|10月29日(水)
|1回戦(ラウンド32)
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|10月30日(木)
|1回戦＋2回戦(ラウンド32・16)
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|10月31日(金)
|2回戦(ラウンド16)
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|11月1日(土)
|準々決勝
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|11月2日(日)
|準決勝・決勝
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)
卓球男子シングルス世界ランキングは？
2025年10月時点の男子シングルス世界ランキングでは、中国勢が引き続き圧倒的な存在感を示している。トップ2はいずれも中国代表選手で占められ、長年にわたり世界の頂点を守り続ける構図が続く。
一方で、張本智和(日本)やカルデラノ(ブラジル)、ルブラン(フランス)といった欧州・日本勢も上位で食い込み、モンペリエ大会の台風の目となる可能性がある。
|順位
|選手名
|国
|ポイント
|1
|王 楚欽
|中国
|10900pt
|2
|林 詩棟
|中国
|8075pt
|3
|カルデラノ
|ブラジル
|6050pt
|4
|張本 智和
|日本
|6000pt
|5
|F.ルブラン
|フランス
|4445pt
|6
|モーレゴード
|スウェーデン
|4280pt
|7
|梁 靖崑
|中国
|3775pt
|8
|ドゥダ
|ドイツ
|2925pt
|9
|向 鵬
|中国
|2405pt
|10
|ヨルジッチ
|スロベニア
|2365pt
|11
|林 昀儒
|台湾
|2275pt
|12
|A.ルブラン
|フランス
|1995pt
|13
|アン・ジェヒョン
|韓国
|1820pt
|14
|邱 党
|ドイツ
|1615pt
|15
|フランツィスカ
|ドイツ
|1590pt
|16
|松島 輝空
|日本
|1575pt
|17
|カールバーグ
|スウェーデン
|1550pt
|18
|ゴジ
|フランス
|1540pt
|19
|オ・ジュンソン
|韓国
|1520pt
|20
|戸上 隼輔
|日本
|1515pt
|21
|チャン・ウジン
|韓国
|1456pt
|22
|リンド
|デンマーク
|1445pt
|23
|陳 垣宇
|中国
|1355pt
|24
|ジャー カナク
|アメリカ
|1330pt
|25
|アルナ
|ナイジェリア
|1185pt
|26
|宇田 幸矢
|日本
|1165pt
|27
|グロート
|デンマーク
|1150pt
|28
|篠塚 大登
|日本
|1150pt
|29
|イ サンス
|韓国
|1055pt
|30
|オフチャロフ
|ドイツ
|1030pt
|31
|プツァル
|クロアチア
|1025pt
|32
|O.アサル
|エジプト
|930pt
|33
|ポレ
|フランス
|885pt
|34
|周 啓豪
|中国
|855pt
|35
|温 瑞博
|中国
|795pt
|36
|ワルター
|ドイツ
|775pt
|37
|田中 佑汰
|日本
|773pt
|38
|タッカー
|インド
|760pt
|39
|林 高遠
|中国
|725pt
|41
|バルデ
|フランス
|690pt
|42
|ラム
|オーストラリア
|690pt
|43
|レジムスキ
|ポーランド
|635pt
|44
|高 承睿
|台湾
|610pt
|45
|カールソン
|スウェーデン
|600pt
|46
|黄 鎮廷
|香港
|595pt
|47
|黄 友政
|中国
|585pt
|48
|イオネスク
|ルーマニア
|582pt
|49
|ルー・フィン
|オーストラリア
|560pt
|50
|イシイ
|ブラジル
|535pt
|51
|馮 翊新
|台湾
|505pt
|52
|サリーン
|オーストラリア
|505pt
|53
|グナナセカラン
|インド
|480pt
|54
|及川 瑞基
|日本
|471pt
|55
|薛 飛
|中国
|455pt
|61
|ラッセンフォッセ
|ベルギー
|455pt
|62
|ピッチフォード
|イングランド
|445pt
|63
|ワン・ジェン
|カナダ
|440pt
|64
|チョ・デソン
|韓国
|430pt
|65
|デサイ
|インド
|420pt
|66
|ロブレス
|スペイン
|410pt
|67
|ゲラシメンコ
|カザフスタン
|395pt
|68
|イム ジョンフン
|韓国
|390pt
|69
|チョ スンミン
|韓国
|382pt
|70
|シフエンテス
|アルゼンチン
|370pt
|71
|吉山 僚一
|日本
|369pt
|72
|ジャービス
|イングランド
|345pt
|73
|吉村 真晴
|日本
|340pt
|81
|アラミヤン ノシャド
|イラン
|334pt
|82
|ガチーナ
|クロアチア
|319pt
|83
|廖 振珽
|台湾
|310pt
|84
|ムラデノヴィッチ
|ルクセンブルク
|285pt
|85
|徐 瑛彬
|中国
|283pt
|86
|袁 励岑
|中国
|280pt
|87
|ハベソーン
|オーストリア
|278pt
|88
|ローランド
|フランス
|278pt
|89
|アレグロ
|ベルギー
|270pt
|90
|吉村 和弘
|日本
|269pt
|91
|アポローニャ
|ポルトガル
|269pt
|92
|フレイタス
|ポルトガル
|260pt
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法
前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください